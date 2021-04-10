Цивілізоване партнерство, яке перетворилось на дикунство — український дилер про співпрацю зі Scania

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“Так само завзято та наполегливо як ми зараз відстоюємо свої інтереси в судах зі Scania, ми колись продавали вантажівки Scania. Робота зі шведською компанією була не короткою, тому розказати є що — й дуже, дуже багато. У 90-х був початок їхнього шляху в Україні. Фактично, ми стали одними з перших, хто на свій страх і ризик розпочав співробітництво з тоді захмарно дорогими для ринку України вантажівками. Ми інвестували власні кошти для того, щоб довести все до стандартів Scania. Микола Соколов, директор харківського дилерського центру, який також став одними з перших, часто на дилерських зборах любив жартома повторювати після своїх виступів: “Ну все, зависимые дилеры выступили, теперь выступают независмые”, киваючи на мене. Себе він завжди називав чомусь “зависимым дилером”, — розповідає Політило.

Деталі

Власник "Журавлини" пояснює, що тогочасні стандарти Scania у виборі партнерів і відповідності їхньої кваліфікації вимогам шведської компанії були дуже високі.

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“Ми розбудовувались і покращувались за свої гроші, позик не брали у Scania, робили все, щоб відповідати їхнім вимогам і принципам. До мене навіть колись звернувся знайомий директор підприємства ТОВ „ПромВпровадження“ Юрій Біжан з Києва, який попросив продати йому вантажівки Scania. А у шведів була така вимога, що продавати вантажівки можна було в регіоні, за який відповідаєш: тільки у вказаних у дилерському договорі областях. І я йому відмовив, сказав, що можу продавати за договором лише у себе в західноукраїнських областях. І коли він пізніше зареєстрував своє підприємство в Рівненській області — лише тоді я погодився продати йому 10 вантажівок Scania, а зараз у нього їх величезний автопарк — напевно, вже майже двісті”, — зазначає Політило.

Суди на дев’ять років

Український підприємець пояснює, що з початку конфлікту, коли Scania були змінені умови договору на менш вигідні для “Журавлини”, ніхто не очікував, що все виллється у судові процеси довжиною в дев’ять років: сподівались на прозорі переговори та цивілізований діалог до останнього.

“Ми зробили інвестиції, ми показували прекрасні результати, ніщо не віщували біди. А тут вони вирішують змінити умови договору. Ми спробували пояснити, що нам це не вигідно — ми ж не були якось залежні від Scania їхніми кредитами, вони не вкладались у наші інструменти, будівництво та обладнання. Діалогу не вийшло — вони чомусь вирішили, що достатньо написати у себе на сайті, що з нами більше не співпрацюють — і все. І відімкнути нас від всіх електронних баз, щоб ми навіть клієнта не могли нормально обслугувати, які на тих же Scania з усієї західної України до нас в майстерню приїжджали. А як же ж умови дилерського та сервісного договорів і спеціальна процедура для їхнього розірвання?” — зауважує Політило.

На думку власника “Журавлини”, таке відношення не прийнятне у бізнесі, особливо у ставленні до тих дилерів, хто одними з перших успішно зміцнював і розбудовував Scania та її впізнаваність в Україні.

“Я тоді вирішив, що так не можна. Стільки сил, грошей і праці ми вклали у Scania, а виявилось, що ми не рівноправний партнер для великої європейської компанії. Вони навіть не спромоглись у законному порядку розірвати договори про співробітництво! Не знаю, як у Швеції, але така ситуація особисто для мене категорична неприйнятна. Ми чекаємо на завершення апеляційного суду, засідання якого повинно було проходити сьогодні (9 квітня - ред.), але перенеслось. Проте ми будемо боротися до останнього у відстоюванні своїх інтересів у судах”, — підсумував Олег Політило.

Додатково

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже майже дев’ять років.