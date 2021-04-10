Цивілізоване партнерство, яке перетворилось на дикунство — український дилер про співпрацю зі Scania
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Партнерство у 90-х із тоді ще маловідомим в Україні шведським виробником вантажівок Scania з часом перетворилось на низку багаторічних судових процесів для українського дилера та сервісного центру “Журавлина”. На початку свого шляху впізнаваність бренду Scania була дуже низькою, тому українським дилерам треба було докласти зусиль, щоб підіймати продажі дорогих вантажівок. Про те, як українські підприємства розбудовували мережу Scania, а також чому добре знана тепер в Україні європейська компанія порушила умови розірвання договору та методично руйнувала ділову репутацію свого українського дилера УНН розповів засновник підприємства “Журавлина” Олег Політило.
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“Так само завзято та наполегливо як ми зараз відстоюємо свої інтереси в судах зі Scania, ми колись продавали вантажівки Scania. Робота зі шведською компанією була не короткою, тому розказати є що — й дуже, дуже багато. У 90-х був початок їхнього шляху в Україні. Фактично, ми стали одними з перших, хто на свій страх і ризик розпочав співробітництво з тоді захмарно дорогими для ринку України вантажівками. Ми інвестували власні кошти для того, щоб довести все до стандартів Scania. Микола Соколов, директор харківського дилерського центру, який також став одними з перших, часто на дилерських зборах любив жартома повторювати після своїх виступів: “Ну все, зависимые дилеры выступили, теперь выступают независмые”, киваючи на мене. Себе він завжди називав чомусь “зависимым дилером”, — розповідає Політило.
Деталі
Власник "Журавлини" пояснює, що тогочасні стандарти Scania у виборі партнерів і відповідності їхньої кваліфікації вимогам шведської компанії були дуже високі.
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“Ми розбудовувались і покращувались за свої гроші, позик не брали у Scania, робили все, щоб відповідати їхнім вимогам і принципам. До мене навіть колись звернувся знайомий директор підприємства ТОВ „ПромВпровадження“ Юрій Біжан з Києва, який попросив продати йому вантажівки Scania. А у шведів була така вимога, що продавати вантажівки можна було в регіоні, за який відповідаєш: тільки у вказаних у дилерському договорі областях. І я йому відмовив, сказав, що можу продавати за договором лише у себе в західноукраїнських областях. І коли він пізніше зареєстрував своє підприємство в Рівненській області — лише тоді я погодився продати йому 10 вантажівок Scania, а зараз у нього їх величезний автопарк — напевно, вже майже двісті”, — зазначає Політило.
Суди на дев’ять років
Український підприємець пояснює, що з початку конфлікту, коли Scania були змінені умови договору на менш вигідні для “Журавлини”, ніхто не очікував, що все виллється у судові процеси довжиною в дев’ять років: сподівались на прозорі переговори та цивілізований діалог до останнього.
“Ми зробили інвестиції, ми показували прекрасні результати, ніщо не віщували біди. А тут вони вирішують змінити умови договору. Ми спробували пояснити, що нам це не вигідно — ми ж не були якось залежні від Scania їхніми кредитами, вони не вкладались у наші інструменти, будівництво та обладнання. Діалогу не вийшло — вони чомусь вирішили, що достатньо написати у себе на сайті, що з нами більше не співпрацюють — і все. І відімкнути нас від всіх електронних баз, щоб ми навіть клієнта не могли нормально обслугувати, які на тих же Scania з усієї західної України до нас в майстерню приїжджали. А як же ж умови дилерського та сервісного договорів і спеціальна процедура для їхнього розірвання?” — зауважує Політило.
На думку власника “Журавлини”, таке відношення не прийнятне у бізнесі, особливо у ставленні до тих дилерів, хто одними з перших успішно зміцнював і розбудовував Scania та її впізнаваність в Україні.
“Я тоді вирішив, що так не можна. Стільки сил, грошей і праці ми вклали у Scania, а виявилось, що ми не рівноправний партнер для великої європейської компанії. Вони навіть не спромоглись у законному порядку розірвати договори про співробітництво! Не знаю, як у Швеції, але така ситуація особисто для мене категорична неприйнятна. Ми чекаємо на завершення апеляційного суду, засідання якого повинно було проходити сьогодні (9 квітня - ред.), але перенеслось. Проте ми будемо боротися до останнього у відстоюванні своїх інтересів у судах”, — підсумував Олег Політило.
Додатково
Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже майже дев’ять років.