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Цивилизованное партнерство, которое превратилось в дикость - украинский дилер о сотрудничестве со Scania

Цивилизованное партнерство, которое превратилось в дикость - украинский дилер о сотрудничестве со Scania

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Партнерство в 90-х с тогда еще малоизвестным в Украине шведским производителем грузовиков Scania со временем превратилось в ряд многолетних судебных процессов для украинского дилера и сервисного центра "Журавлына". В начале своего пути узнаваемость бренда Scania была очень низкой, поэтому украинским дилерам надо было приложить усилия, чтобы поднимать продажи дорогих грузовиков. О том, как украинские предприятия строили сеть Scania, а также почему хорошо известная теперь в Украине европейская компания нарушила условия расторжения договора и методично разрушала деловую репутацию своего украинского дилера УНН рассказал основатель предприятия "Журавлына" Олег Политыло.

Цитата

"Так же упорно и настойчиво как мы сейчас отстаиваем свои интересы в судах по Scania, мы когда-то продавали грузовики Scania. Работа со шведской компанией была не короткой, поэтому рассказать есть что - и очень, очень много. В 90-х было начало их пути в Украине. Фактически, мы стали одними из первых, кто на свой страх и риск начал сотрудничество с тогда заоблачно дорогими для рынка Украины грузовиками. Мы инвестировали собственные средства для того, чтобы довести все до стандартов Scania. Николай Соколов, директор харьковского дилерского центра, который также стал одним из первых, часто на дилерских собраниях любил в шутку повторять после своих выступлений: "Ну все, зависимые дилеры выступили, теперь выступают независмые", кивая на меня. Себя он всегда называл почему-то "зависимым дилером", - рассказывает Политыло.

Детали

Владелец "Журавлыны" объясняет, что тогдашние стандарты Scania в выборе партнеров и соответствия их квалификации требованиям шведской компании были очень высоки.

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"Мы расстраивались и улучшались за свои деньги, займов не брали у Scania, делали все, чтобы соответствовать их требованиям и принципам. Ко мне даже когда обратился знакомый директор предприятия ООО "ПромВпровадження" Юрий Бижан из Киева, который попросил продать ему грузовики Scania. А у шведов было такое требование, что продавать грузовики можно было в регионе, за который отвечаешь: только в указанных в дилерском договоре областях. И я ему отказал, сказал, что могу продавать по договору только у себя в западноукраинских областях. И когда он позже зарегистрировал свое предприятие в Ровенской области - только тогда я согласился продать ему 10 грузовиков Scania, а сейчас у него их огромный автопарк - наверное, уже почти двести", - отмечает Политыло.

Суды на девять лет

Украинский предприниматель объясняет, что с начала конфликта, когда Scania были изменены условия договора на менее выгодные для "Журавлыны", никто не ожидал, что все выльется в судебные процессы длиной в девять лет: надеялись на прозрачные переговоры и цивилизованный диалог до последнего.

"Мы сделали инвестиции, мы показывали прекрасные результаты, ничто не предвещали беды. А здесь они решают изменить условия договора. Мы попытались объяснить, что нам это не выгодно - мы же не были как-то зависимы от Scania их кредитами, они не вкладывались в наши инструменты, строительство и оборудование. Диалога не получилось - они почему-то решили, что достаточно написать у себя на сайте, что с нами больше не сотрудничают - и все. И отключить нас от всех электронных баз, чтобы мы даже клиентов не могли нормально обслуживать, которые на тех же Scania со всей западной Украины к нам в мастерскую приезжали. А как же условия дилерского и сервисного договоров и специальная процедура для их расторжения?" - говорит Политыло.

По мнению владельца "Журавлыны", такое отношение не приемлемо в бизнесе, особенно в отношении тех дилеров, кто одним из первых успешно укреплял и развивал Scania и ее узнаваемость в Украине.

"Я тогда решил, что так нельзя. Столько сил, денег и труда мы вложили в Scania, а оказалось, что мы не равноправный партнер для большой европейской компании. Они даже не смогли в законном порядке расторгнуть договоры о сотрудничестве! Не знаю, как в Швеции, но такая ситуация лично для меня категорически неприемлема. Мы ждем завершения апелляционного суда, заседание которого должно было проходить сегодня (9 апреля - ред.), но перенеслось. Однако мы будем бороться до последнего в отстаивании своих интересов в судах", - подытожил Олег Политыло.

Дополнительно

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" продолжаются вот уже почти девять лет.

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