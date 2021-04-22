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В Раде бизнес-омбудсмена не будут вмешиваться в конфликт шведского гиганта Scania и украинского предприятия

В Раде бизнес-омбудсмена не будут вмешиваться в конфликт шведского гиганта Scania и украинского предприятия

Киев  •  УНН

 • 15940 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Раде бизнес-омбудсмена УНН рассказали, что не могут вмешиваться в ход судебного конфликта шведского производителя грузовиков Scania с бывшим дилером украинской компанией "Журавлына", поскольку "СБО не вмешивается в работу судов".

Там объективно и беспристрастно отметили, что судебные процессы между двумя субъектами хозяйствования не относятся к компетенции Совета бизнес-омбудсмена и очертили границы своей деятельности.

Цитата:

"Бизнес-омбудсмен защищает законные права украинских инвесторов, проводит свое независимое расследование и если имеет место нарушение госоргана, призывает госорган соблюдать законодательство и действовать так, как определяет закон. Большинство обращений, которые мы получаем (84%), поступают именно от украинского бизнеса" - сообщили УНН в СБО.

Дополнение

Примечательно, что подобная функция также возлагается и на парламентскую Временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов.

Однако глава ВСК нардеп "Слуги народа" Галина Янченко в публичном пространстве защищает интересы шведского производителя грузовиков Scania, поставив под сомнение беспристрастность решение суда первой инстанции в пользу украинского предприятия "Журавлына". Нардеп Янченко между судебными заседаниями даже устроила тест-драйв грузовикам Scania, посетив украинское представительство шведского гиганта с экскурсией. После этого парламентарий вновь публично озвучила и поддержала позицию топменеджмента Scania Украина.

Такая позиция народных избранников из "Слуги народа" непонятна их однопартийцу Георгию Мазурашу.

"Считаю, что ВСК должна держать взвешенную позицию, объективную, представляя интересы обеих сторон, а не кого-то одного. Для этого же ее и создали в Верховной Раде", - отметил он.

Что было раньше

Украинская компания "Журавлына" - бывший дилер и сервисный центр Scania Украина выиграла судебный иск на 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг.

В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов. Накануне рассмотрения в суде апелляционного иска Scania Украина против фирмы "Журавлына" бывший исполнительный директор шведского дистрибьютора Андреас Пуеккер выступил в защиту именно украинцев.

После победы украинцев Scania пыталась обратиться в Минюст по поводу решения суда первой инстанции в пользу украинского предприятия "Журавлына". Стоит отдать должное беспристрастности Минюста: в ведомстве подчеркнули, "что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается", поэтому "Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс".

"Минюст имеет полномочия на урегулирование споров, но не имеет права подменять собой суды", - отметили там, предложив участникам спора пользоваться правом на отстаивание своих интересов законным способом - в судебном порядке.

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