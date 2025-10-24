$41.900.14
"Політексперт" медведчука Кирило Молчанов постане перед судом: йому загрожує довічне ув'язнення

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

СБУ завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо Кирила Молчанова, "політексперта" з медійного пулу Віктора Медведчука. Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, співпрацю з агресором та виправдовування збройної агресії РФ.

"Політексперт" медведчука Кирило Молчанов постане перед судом: йому загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт на "політексперта" із медійного пулу віктора медведчука - йдеться про Кирила Молчанова, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Молчанову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
    • ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором);
      • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

        Контекст

        Правоохоронні органи України і Польщі затримали Кирила Молчанова у квітні поточного року. Слідство встановило, що він був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

        Також СБУ зібрала докази проти 12 учасників групи "Другая Украина" включно з Кирилом Молчановим, що працює в москві.

        Євген Устименко

