"Політексперт" медведчука Кирило Молчанов постане перед судом: йому загрожує довічне ув'язнення
Київ • УНН
СБУ завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо Кирила Молчанова, "політексперта" з медійного пулу Віктора Медведчука. Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, співпрацю з агресором та виправдовування збройної агресії РФ.
Служба безпеки України завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт на "політексперта" із медійного пулу віктора медведчука - йдеться про Кирила Молчанова, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
Деталі
Молчанову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).
Контекст
Правоохоронні органи України і Польщі затримали Кирила Молчанова у квітні поточного року. Слідство встановило, що він був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.
Також СБУ зібрала докази проти 12 учасників групи "Другая Украина" включно з Кирилом Молчановим, що працює в москві.