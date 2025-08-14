$41.510.09
Справа Медведчука про інформаційні атаки: СБУ показала переписки Молчанова з генералом фсб та лист путіну

Київ • УНН

 • 2218 перегляди

СБУ зібрала докази проти 12 учасників групи “Другая Украина”, що працює в москві. Вони займалися дискредитацією України та розхитуванням ситуації в країнах-партнерах.

Справа Медведчука про інформаційні атаки: СБУ показала переписки Молчанова з генералом фсб та лист путіну

СБУ зібрала масштабну доказову базу на "інформаційних диверсантів" фсб рф, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками по Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Деталі

Йдеться про 12-х учасників організованої злочинної групи під назвою "Другая Украина", яка функціонує у москві під виглядом громадського об’єднання.

СБУ зібрала покази на цих фігурантів із різних джерел включаючи свідчення "політичного експерта" із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали у Польщі і який зараз знаходиться під арештом у Києві та співпрацює зі слідством.

Пропагандиста Молчанова, який працював на Медведчука, заарештували у Польщі та депортували в Україну: зараз він в СІЗО01.04.25, 16:57 • 32239 переглядiв

Як встановило розслідування, Кирило Молчанов працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф. У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби фсб рф генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування знайдено у телефоні підозрюваного.

За вказівкою окупантів Молчанов та його "колеги" займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

Повідомляється, що більше того, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації "Другая Украина" безпосередньо з путіним, після чого очільник кремля доручив фсб координувати цей проєкт.

Далі Медведчук власноруч сформував "штат" прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до рф на початку повномасштабної війни.

За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції.

Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах. Також встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням злочинної організації і для цього тісно взаємодіє з адміністрацією путіна та урядовими структурами рф

- інформує СБУ. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру Медведчуку та його "підлеглим", які переховуються в росії. Серед них:

  • Денис Жарких;
    • Артем Марчевський;
      • Роман Коваленко;
        • Руслан Калинчук;
          • Яків Таксюр;
            • Юрій Дудкін;
              • Руслан Коцаба;
                • Наталія Хорошевська;
                  • Богдан Гіганов;
                    • Олег Ясинський;
                      • Олександр Лазарєв;

                        Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

                        • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);
                          • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
                            • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
                              • ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);
                                • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

                                  Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

                                  Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру в інформаційно-підривній діяльності14.08.25, 14:32 • 2548 переглядiв

                                  Вживаються комплексні заходи, щоб притягнути винних до відповідальності.

                                  Анна Мурашко

