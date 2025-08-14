Дело Медведчука об информационных атаках: СБУ показала переписки Молчанова с генералом фсб и письмо путину

СБУ собрала масштабную доказательную базу на "информационных диверсантов" фсб рф, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Речь идет о 12 участниках организованной преступной группы под названием "Другая Украина", которая функционирует в москве под видом общественного объединения.

СБУ собрала показания на этих фигурантов из разных источников, включая показания "политического эксперта" из медийного пула Медведчука Кирилла Молчанова, которого весной этого года задержали в Польше и который сейчас находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.

Пропагандиста Молчанова, работавшего на Медведчука, арестовали в Польше и депортировали в Украину: сейчас он в СИЗО

Как установило расследование, Кирилл Молчанов работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: фсб и внешнюю разведку рф. В рамках уголовного производства установлено, что одним из его "прямых контактов" был первый заместитель пятой службы фсб рф генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующая переписка найдена в телефоне подозреваемого.

По указанию оккупантов Молчанов и его "коллеги" занимались оправданием российской агрессии, дискредитацией Украины на международной арене и расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.

Сообщается, что более того, сам Молчанов организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

По материалам дела, руководил этой деятельностью лично Виктор Медведчук. В частности, он согласовал создание организации "Другая Украина" непосредственно с путиным, после чего глава кремля поручил фсб координировать этот проект.

Далее Медведчук собственноручно сформировал "штат" прокремлевского объединения, в который вошли топ-менеджмент и пропагандисты подсанкционных телеканалов экс-нардепа. Большинство из них выехало в рф в начале полномасштабной войны.

По указаниям Медведчука они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Телеграм-каналы, видеохостинг Ютуб и зарубежный рупор кремля "Голос Европы" (Voice of Europe), в отношении которого, благодаря сотрудничеству СБУ и правоохранителей Чехии, в 2024 году ЕС ввел санкции.

После выхода таких сообщений их мгновенно подхватывали кремлевские пропагандисты для массового тиражирования на своих информресурсах. Также установлено, что Медведчук лично занимается финансированием преступной организации и для этого тесно взаимодействует с администрацией Путина и правительственными структурами РФ - информирует СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении Медведчуку и его "подчиненным", которые скрываются в россии. Среди них:

Денис Жарких;

Артем Марчевский;

Роман Коваленко;

Руслан Калинчук;

Яков Таксюр;

Юрий Дудкин;

Руслан Коцаба;

Наталья Хорошевская;

Богдан Гиганов;

Олег Ясинский;

Александр Лазарев;

Преступления фигурантов квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные в составе организованной преступной группы);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенные в составе организованной преступной группы);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное в составе организованной преступной группы).

Задержанному соратнику Медведчука Кириллу Молчанову отдельно сообщено о дополнительном подозрении по факту работы на вражеские спецслужбы (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена, совершенная в условиях войны). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности

Принимаются комплексные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности.