"Политэксперт" медведчука Кирилл Молчанов предстанет перед судом: ему грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
СБУ завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении Кирилла Молчанова, "политэксперта" из медийного пула виктора медведчука. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, сотрудничество с агрессором и оправдание вооруженной агрессии рф.
Подробности
Молчанову грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 6 ст. 111-1 (организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве со страной-агрессором);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).
Контекст
Правоохранительные органы Украины и Польши задержали Кирилла Молчанова в апреле текущего года. Следствие установило, что он был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку рф. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.
Также СБУ собрала доказательства против 12 участников группы "Другая Украина", включая Кирилла Молчанова, работающего в москве.