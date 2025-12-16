Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті - Генштаб

$42.250.05
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 12488 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 15973 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 18054 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 23848 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21588 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22393 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29697 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21782 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19486 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась09:27 • 7456 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 16872 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 16881 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 5828 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 11635 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 1634 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 11706 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 16977 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 66741 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 62185 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Мая Санду
Україна
Німеччина
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 40142 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 57244 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 57409 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 61138 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 95920 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дія (сервіс)

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті - Генштаб

Київ • УНН

 • 28 перегляди

ЗСУ 16 грудня продовжують стримувами масований натиск окупантів. Найвища інтенсивність штурмів зафіксована на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті - Генштаб

Станом на 16:00 16 грудня 2025 року Сили оборони України продовжують стримувати масований натиск російських окупантів. Найвищу інтенсивність штурмів зафіксовано на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Епіцентром бойових дій залишається Покровський напрямок, де ворог здійснив 52 атаки. Українські захисники вже відбили 41 штурм у районах Котлиного, Удачного та Мирнограда, стримуючи спроби противника просунутися вглиб оборони.

Над Україною за ніч знешкодили 57 з 69 російських дронів16.12.25, 09:27 • 2456 переглядiв

Напружена ситуація зберігається і на інших ділянках:

  • Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог провів по 22 атаки. Тривають запеклі бої в районах Торського, Куп’янська та Новоселівки.
    • Гуляйпільський напрямок: зафіксовано 25 боєзіткнень, три атаки тривають і досі.
      • Олександрівський напрямок: Сили оборони відбили 18 із 19 штурмових дій.

        Крім піхотних атак, окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини, а на Оріхівському напрямку ворог застосував авіацію по району Новояковлівки. Сили оборони контролюють ситуацію та завдають противнику втрат на всіх ділянках фронту.

        росія втратила за минулу добу війни в Україні 1150 солдатів, підводний човен і 9 танків16.12.25, 07:19 • 3626 переглядiв

        Степан Гафтко

        Війна в Україні
        Техніка
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Сутички
        Державний кордон України
        Генеральний штаб Збройних сил України
        Мирноград
        Україна
        Чернігів
        Куп'янськ