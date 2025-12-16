Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на фронті - Генштаб

Станом на 16:00 16 грудня 2025 року Сили оборони України продовжують стримувати масований натиск російських окупантів. Найвищу інтенсивність штурмів зафіксовано на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Епіцентром бойових дій залишається Покровський напрямок, де ворог здійснив 52 атаки. Українські захисники вже відбили 41 штурм у районах Котлиного, Удачного та Мирнограда, стримуючи спроби противника просунутися вглиб оборони.

Над Україною за ніч знешкодили 57 з 69 російських дронів

Напружена ситуація зберігається і на інших ділянках:

Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог провів по 22 атаки. Тривають запеклі бої в районах Торського, Куп’янська та Новоселівки.

Гуляйпільський напрямок: зафіксовано 25 боєзіткнень, три атаки тривають і досі.

Олександрівський напрямок: Сили оборони відбили 18 із 19 штурмових дій.

Крім піхотних атак, окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини, а на Оріхівському напрямку ворог застосував авіацію по району Новояковлівки. Сили оборони контролюють ситуацію та завдають противнику втрат на всіх ділянках фронту.

росія втратила за минулу добу війни в Україні 1150 солдатів, підводний човен і 9 танків