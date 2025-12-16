Над Україною за ніч знешкодили 57 з 69 російських дронів

росія вночі вдарила по Україні 69 дронами, 57 з яких знешкоджено, але є влучання у 7 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 грудня (з 18.00 15 грудня) ворог атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Понад половина зі 151 бою на фронті припала на три напрямки: карта від Генштабу