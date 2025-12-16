Над Україною за ніч знешкодили 57 з 69 російських дронів

$42.250.05
49.650.19
ukenru
03:55 • 9046 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 18034 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 15082 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 15347 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 14392 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11253 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10237 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14137 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 43016 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36706 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
91%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 17269 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 6692 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 14664 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 5178 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 10373 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 49340 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 45658 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 52420 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 99509 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 117559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 32227 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 49527 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 50192 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 54225 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 89035 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136
Соціальна мережа

Над Україною за ніч знешкодили 57 з 69 російських дронів

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими дронами. Сили ППО збили/подавили 57 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Над Україною за ніч знешкодили 57 з 69 російських дронів

росія вночі вдарила по Україні 69 дронами, 57 з яких знешкоджено, але є влучання у 7 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 грудня (з 18.00 15 грудня) ворог атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Понад половина зі 151 бою на фронті припала на три напрямки: карта від Генштабу16.12.25, 08:28 • 1270 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна