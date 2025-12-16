Над Украиной за ночь обезвредили 57 из 69 российских дронов
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и другими дронами. Силы ПВО сбили/подавили 57 вражеских БпЛА, зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 7 локациях.
россия ночью ударила по Украине 69 дронами, 57 из которых обезврежены, но есть попадания в 7 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 декабря (с 18.00 15 декабря) враг атаковал 69-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 40 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 57 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 10 ударных БпЛА на 7 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
