Над Украиной за ночь обезвредили 57 из 69 российских дронов

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:00 • 220 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, «подобных статье 5» НАТО
03:55 • 9936 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 18888 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 15927 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 16051 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 15000 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 11588 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10501 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 14214 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 43194 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
91%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным15 декабря, 22:21 • 18056 просмотра
Задержан подозреваемый в теракте на ярмарке в Магдебурге15 декабря, 22:44 • 8306 просмотра
российские войска продвинулись в Гуляйполе - DeepState16 декабря, 00:35 • 15491 просмотра
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных03:17 • 6816 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер04:19 • 11237 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 50132 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 46409 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 53157 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 100250 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 118336 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 32598 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 49874 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 50535 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 54543 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 89333 просмотра
Актуальное
Техника
The Washington Post
Тесла Модель Y
Шахед-136
Социальная сеть

Над Украиной за ночь обезвредили 57 из 69 российских дронов

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Ночью россия атаковала Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и другими дронами. Силы ПВО сбили/подавили 57 вражеских БпЛА, зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 7 локациях.

Над Украиной за ночь обезвредили 57 из 69 российских дронов

россия ночью ударила по Украине 69 дронами, 57 из которых обезврежены, но есть попадания в 7 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 декабря (с 18.00 15 декабря) враг атаковал 69-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 40 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 57 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 10 ударных БпЛА на 7 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Более половины из 151 боя на фронте пришлись на три направления: карта от Генштаба16.12.25, 08:28 • 1410 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина