Ексклюзив
09:00
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Погане життя "простих росіян", удар "орєшніком" по Дніпру і відповідальність за війну: питання, що ставились путіну на "прямій лінії"

Київ • УНН

 • 134 перегляди

російському диктатору володимиру путіну ставили під час "прямої лінії" різні питання - від абсурдних і кумедних, до цілком серйозних.

Погане життя "простих росіян", удар "орєшніком" по Дніпру і відповідальність за війну: питання, що ставились путіну на "прямій лінії"

У мережі з’явлись скріншоти SMS-запитань, які ставились російському диктатору володимиру путіну під час його "прямої лінії" 2025 року. Питання були різними – від абсурдних і кумедних, до цілком серйозних, на кшталт "Чому простий народ живе гірше за папуасів?", повідомляє УНН.

Деталі

При цьому, цензори, ймовірно, не встигали "зачищати" питання, які могли здатися путіну недоречними - вони з’являлись на екранах.

Зокрема, путіну ставили питання "Чому простий народ живе гірше за папуасів?". Натомість диктатор заявив, що ріст ВВП в росії у 2025 році становить 1%, а за три роки російська економіка зросла на 9,7%.

Дехто справедливо зазначив, що "це не "пряма лінія", а цирк".

Крім того, диктатору задавали питання, на кшталт, "Чому утильзбір вище за ціну автомобіля? Це податок з повітря!", "Чому в росії нема вільних виборів губернаторів і мерів? Хто цього боїться?".

Зустрічались кумедні і абсурдні питання. Зокрема путіна спитали "де душа йосипа сталіна – в пеклі, чи в раю?", "Сьогодні п’ятниця – можна пива випити?".

Також на екрані з’явилось питання про ймовірність нового удару ракетою "орєшнік" по Дніпру. Його задав нібито житель цього міста, хоча не виключено, що автором цього провокаційного питання є російським ботом.

Також диктатор цинічно заявив, що не вважає себе і росію винними за жертви в Україні, адже "не вони почали цю війну".

Нагадаємо

На щорічній "прямій лінії" 19 грудня 2025 року російський диктатор володимир путін цинічно висміяв візит Президента України Володимира Зеленського до Куп'янська. Він додав, що російські війська нібито повністю оточили 3,5 тисяч українських захисників під Куп’янськом, хоча насправді Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ