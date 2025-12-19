Плохая жизнь "простых россиян", удар "орешником" по Днепру и ответственность за войну: вопросы, задававшиеся путину на "прямой линии"
Киев • УНН
российскому диктатору владимиру путину задавали во время "прямой линии" разные вопросы - от абсурдных и забавных, до вполне серьезных.
В сети появились скриншоты SMS-вопросов, которые задавались российскому диктатору владимиру путину во время его "прямой линии" в 2025 году. Вопросы были разными – от абсурдных и забавных до вполне серьезных, вроде "Почему простой народ живет хуже папуасов?", сообщает УНН.
Детали
При этом цензоры, вероятно, не успевали "зачищать" вопросы, которые могли показаться путину неуместными – они появлялись на экранах.
В частности, путину задавали вопрос "Почему простой народ живет хуже папуасов?". В ответ диктатор заявил, что рост ВВП в России в 2025 году составляет 1%, а за три года российская экономика выросла на 9,7%.
Кое-кто справедливо отметил, что "это не "прямая линия", а цирк".
Кроме того, диктатору задавали вопросы, вроде "Почему утильсбор выше цены автомобиля? Это налог с воздуха!", "Почему в россии нет свободных выборов губернаторов и мэров? Кто этого боится?".
Встречались забавные и абсурдные вопросы. В частности, путина спросили "Где душа иосифа сталина – в аду или в раю?", "Сегодня пятница – можно пива выпить?".
Также на экране появился вопрос о вероятности нового удара ракетой "Орешник" по Днепру. Его задал якобы житель этого города, хотя не исключено, что автором этого провокационного вопроса является российский бот.
Также диктатор цинично заявил, что не считает себя и россию виновными за жертвы в Украине, ведь "не они начали эту войну".
Напомним
На ежегодной "прямой линии" 19 декабря 2025 года российский диктатор владимир путин цинично высмеял визит Президента Украины Владимира Зеленского в Купянск. Он добавил, что российские войска якобы полностью окружили 3,5 тысячи украинских защитников под Купянском, хотя на самом деле Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск.