Плохая жизнь "простых россиян", удар "орешником" по Днепру и ответственность за войну: вопросы, задававшиеся путину на "прямой линии"

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 11178 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 13564 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 14108 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 18304 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 21491 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 19090 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 17879 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21347 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30158 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 41913 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
85%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США исключили из санкционного списка компании, поставлявшие оборудование для ВПК России19 декабря, 01:15 • 9084 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины19 декабря, 01:55 • 14374 просмотра
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 10806 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 15755 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 4070 просмотра
публикации
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 150 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 11178 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 41913 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 32155 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 50060 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Андрей Костин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 50230 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 34730 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 33528 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 40070 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 45140 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Плохая жизнь "простых россиян", удар "орешником" по Днепру и ответственность за войну: вопросы, задававшиеся путину на "прямой линии"

Киев • УНН

 • 22 просмотра

российскому диктатору владимиру путину задавали во время "прямой линии" разные вопросы - от абсурдных и забавных, до вполне серьезных.

Плохая жизнь "простых россиян", удар "орешником" по Днепру и ответственность за войну: вопросы, задававшиеся путину на "прямой линии"

В сети появились скриншоты SMS-вопросов, которые задавались российскому диктатору владимиру путину во время его "прямой линии" в 2025 году. Вопросы были разными – от абсурдных и забавных до вполне серьезных, вроде "Почему простой народ живет хуже папуасов?", сообщает УНН.

Детали

При этом цензоры, вероятно, не успевали "зачищать" вопросы, которые могли показаться путину неуместными – они появлялись на экранах.

В частности, путину задавали вопрос "Почему простой народ живет хуже папуасов?". В ответ диктатор заявил, что рост ВВП в России в 2025 году составляет 1%, а за три года российская экономика выросла на 9,7%.

Кое-кто справедливо отметил, что "это не "прямая линия", а цирк".

Кроме того, диктатору задавали вопросы, вроде "Почему утильсбор выше цены автомобиля? Это налог с воздуха!", "Почему в россии нет свободных выборов губернаторов и мэров? Кто этого боится?".

Встречались забавные и абсурдные вопросы. В частности, путина спросили "Где душа иосифа сталина – в аду или в раю?", "Сегодня пятница – можно пива выпить?".

Также на экране появился вопрос о вероятности нового удара ракетой "Орешник" по Днепру. Его задал якобы житель этого города, хотя не исключено, что автором этого провокационного вопроса является российский бот.

Также диктатор цинично заявил, что не считает себя и россию виновными за жертвы в Украине, ведь "не они начали эту войну".

Напомним

На ежегодной "прямой линии" 19 декабря 2025 года российский диктатор владимир путин цинично высмеял визит Президента Украины Владимира Зеленского в Купянск. Он добавил, что российские войска якобы полностью окружили 3,5 тысячи украинских защитников под Купянском, хотя на самом деле Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Днепр
Владимир Зеленский
Украина
Купянск