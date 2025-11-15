Починається перезавантаження ключових державних підприємств у енергетиці - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок перезавантаження ключових державних підприємств у енергетиці, зокрема в Енергоатомі, Оператор ГТС та у Нафтогазі. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

"Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Сьогодні разом із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", - повідомив Зеленський.

За його словами:

Енергоатом: за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління "Енергоатому";

Укргідроенерго: термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради;

Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії;

У Нафтогазі з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року.

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах. Також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами. На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет