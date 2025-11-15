Начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий в энергетике - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале перезагрузки ключевых государственных предприятий в энергетике, включая "Энергоатом", "Оператор ГТС" и "Нафтогаз". Это предусматривает обновление управления и полную проверку финансовой деятельности этих компаний.
Детали
"Начинаем перезагрузку ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями. Сегодня вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий", - сообщил Зеленский.
По его словам:
Энергоатом: за неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому – полная перезагрузка правления "Энергоатома";
Укргидроэнерго: срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета;
Оператор газотранспортной системы Украины: доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании;
В Нафтогазе, учитывая то, что контракты текущего состава наблюдательного совета завершаются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года.
В остальных крупных энергетических государственных компаниях должно произойти обновление представителей государства в наблюдательных советах. Также поручил чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами. На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – это абсолютный приоритет
Напомним
Кабинет Министров Украины начал проверку всех государственных предприятий, и итоги аудита передадут правоохранительным и антикоррупционным органам.