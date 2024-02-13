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Півмільйона бізнесів українці відкрили через "Дію" – Федоров

Півмільйона бізнесів українці відкрили через "Дію" – Федоров

Київ • УНН

 • 31041 перегляди

З травня 2021 року понад півмільйона нових бізнесів було відкрито автоматично через український додаток "Дія", 52% з них започаткували жінки.

Від травня 2021 року українські підприємці через додаток "Дія" відкрили понад пів мільйона нових бізнесів. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Українці з травня 2021 року відкрили автоматично через Дію понад пів мільйона нових бізнесів. І щогодини підприємців в Україні стає більше!

– заявив Федоров.

Деталі

За даними очільника Мінцифри найпопулярніші сфери для ФОП — ІТ, онлайн-магазини, кафе та салони краси.

Найбільше бізнесів через додаток відкривали жінки — 52%, частка ж чоловіків відповідно склала 48%.

Географічно в топі — Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

Створили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі й продовжуємо будувати країну підприємців!

– підсумував очільник Мінцифри.

Боротьба за виживання: як українській бізнес потерпає від дій податкової13.02.24, 09:46 • 28278 переглядiв

Нагадаємо

Раніше міністр МВС Ігор Клименко прозвітував, що більше ніж 5 тисяч автомобілів українці перереєстрували в "Дії", з початку запуску в застосунку відповідної послуги, що дозволяє купувати та продавати автівки онлайн.

А невдовзі у застосунку "Дія" має запрацювати послуга розмитнення автомобілів через додаток. Відповідний законопроєкт №10380 Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував до ухвалення Верховною Радою.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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