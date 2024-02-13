Півмільйона бізнесів українці відкрили через "Дію" – Федоров
Київ • УНН
З травня 2021 року понад півмільйона нових бізнесів було відкрито автоматично через український додаток "Дія", 52% з них започаткували жінки.
Від травня 2021 року українські підприємці через додаток "Дія" відкрили понад пів мільйона нових бізнесів. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Українці з травня 2021 року відкрили автоматично через Дію понад пів мільйона нових бізнесів. І щогодини підприємців в Україні стає більше!
Деталі
За даними очільника Мінцифри найпопулярніші сфери для ФОП — ІТ, онлайн-магазини, кафе та салони краси.
Найбільше бізнесів через додаток відкривали жінки — 52%, частка ж чоловіків відповідно склала 48%.
Географічно в топі — Київ, Дніпропетровська та Харківська області.
Створили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі й продовжуємо будувати країну підприємців!
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Нагадаємо
Раніше міністр МВС Ігор Клименко прозвітував, що більше ніж 5 тисяч автомобілів українці перереєстрували в "Дії", з початку запуску в застосунку відповідної послуги, що дозволяє купувати та продавати автівки онлайн.
А невдовзі у застосунку "Дія" має запрацювати послуга розмитнення автомобілів через додаток. Відповідний законопроєкт №10380 Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував до ухвалення Верховною Радою.