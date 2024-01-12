Понад 5 тис. авто перереєстрували у застосунку "Дія" - МВС
Київ • УНН
Понад 5 000 транспортних засобів було перереєстровано за допомогою нової послуги в "Дії", запущеної 20 грудня.
Більше ніж 5 тисяч автомобілів українці перереєстрували в "Дії", з початку запуску в застосунку відповідної послуги, що дозволяє купувати та продавати автівки онлайн. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує УНН.
Понад 5 тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через Дію. Цю послугу ми запустили 20 грудня у співпраці з Мінцифрою. Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Швидко та зручно. Договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні
За його словами, послуга доступна для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів.
Нагадаємо
У "Дії" 20 грудня запрацювала послуга перереєстрації автомобілів, що дозволяє купувати та продавати авто онлайн.
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