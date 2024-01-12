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Понад 5 тис. авто перереєстрували у застосунку "Дія" - МВС

Понад 5 тис. авто перереєстрували у застосунку "Дія" - МВС

Київ • УНН

 • 55941 перегляди

Понад 5 000 транспортних засобів було перереєстровано за допомогою нової послуги в "Дії", запущеної 20 грудня.

Більше ніж 5 тисяч автомобілів українці перереєстрували в "Дії", з початку запуску в застосунку відповідної послуги, що дозволяє купувати та продавати автівки онлайн. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує УНН

Понад 5 тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через Дію. Цю послугу ми запустили 20 грудня у співпраці з Мінцифрою.  Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Швидко та зручно. Договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні

- написав Клименко у Telegram.

За його словами, послуга доступна для переоформлення легкових авто, мотоциклів та мопедів. 

Нагадаємо 

У "Дії" 20 грудня запрацювала послуга перереєстрації автомобілів, що дозволяє купувати та продавати авто онлайн. 

Кабмін затвердив нові повноваження Мінцифри05.01.24, 22:23 • 106805 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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