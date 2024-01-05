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Кабмін затвердив нові повноваження Мінцифри

Кабмін затвердив нові повноваження Мінцифри

Київ • УНН

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Уряд розширив роль Міністерства цифрової трансформації, включивши до неї хмарну політику та електронні акцизи, що сприятиме цифровізації та захисту даних.

Уряд ухвалив постанову, що розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації та Держспецзвʼязку. Про це повідомили на урядовому порталі, передає УНН.

Деталі

Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг. А Держспецзвʼязку буде регулятором комунікаційних послуг у цій галузі.

Крім того, Мінцифри відповідатиме за запровадження та функціонування еАкцизу та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія".

Хмарні технології суттєво допомагають у цифровізації держустанов та захисті даних. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися знищити українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані — у хмарних сховищах.

йдеться у повідомленні

еАкциз — це один з пріоритетних проєктів Мінцифри на наступні роки. Запуск еАкцизу дасть змогу побудувати прозорий ринок тютюну та алкоголю й зупинити незаконний збут продукції. Так держава не втрачатиме кошти, а українці не купуватимуть контрафакт.

У розробці також революційний застосунок Мрія, який змінить освітній процес для дітей, батьків і вчителів. Мрія надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.

Мінцифри реалізувало 90 відсотків запланованого на 2023 рік28.12.23, 15:14 • 57148 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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