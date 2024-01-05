Кабмин утвердил новые полномочия Минцифры

Правительство приняло постановление, расширяющее полномочия Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи. Об этом сообщили на правительственном портале, передает УНН.

Детали

Отныне Минцифры будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг. А Госспецсвязи будет регулятором коммуникационных услуг в этой области.

Кроме того, Минцифры будет отвечать за внедрение и функционирование еАкциза и запуск и работу образовательного приложения "Мрия".

Облачные технологии существенно помогают в цифровизации госучреждений и защите данных. После начала полномасштабного вторжения россияне пытались уничтожить украинские архивы и канцелярии. Однако это не создало коллапса в государстве, ведь важнейшие данные - в облачных хранилищах. говорится в сообщении

еАкциз - это один из приоритетных проектов Минцифры на следующие годы. Запуск еАкциза позволит построить прозрачный рынок табака и алкоголя и остановить незаконный сбыт продукции. Так государство не будет терять средства, а украинцы не будут покупать контрафакт.

В разработке также революционное приложение Мрия, которое изменит образовательный процесс для детей, родителей и учителей. Мечта предоставит удобный доступ к знаниям и позволит строить индивидуальные образовательные траектории.

Минцифры реализовали 90 процентов запланированного на 2023 год