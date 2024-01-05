Кабмин утвердил новые полномочия Минцифры
Правительство расширило роль Министерства цифровой трансформации, включив в нее облачную политику и электронные акцизы, что будет способствовать цифровизации и защите данных.
Сумская область: под прицелом россиян четыре громады
Российские войска обстреляли Сумскую область, выпустив 52 снаряда по четырем приграничным населенным пунктам.
Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами музея достали фортепиано Шухевича
Львовские музейщики вытащили из-под завалов пианино Романа Шухевича, сохраняя его как доказательство российской агрессии. Шухевич, искусный пианист, очень ценил этот инструмент.
Поженились во время Второй мировой войны: пара из Миссури отпраздновала 80-летие брака
103 и 102-летняя пара из Миссури празднует 80-ю годовщину свадьбы, на которой они поженились во время Второй мировой войны.
Украина ждет новых оборонных пакетов от западных партнеров - Зеленский
Президент Украины Зеленский ищет средства противовоздушной обороны и вооружения от западных союзников на фоне напряженной ситуации на фронте, чтобы противостоять российской агрессии.
Меры безопасности на Крещение от МВД
Крещение приходится на 6 января; Министерство внутренних дел Украины советует придерживаться безопасной практики погружения в холодную воду, в частности нырять только в специально отведенных для этого местах.
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны
Зеленский и Эрдоган обсудили сотрудничество в области обороны, безопасность Черного моря и укрепление глобальной продовольственной безопасности через морской экспортный коридор Украины. Они также сосредоточились на Формуле мира и возвращении украинских заключенных.
Оккупанты планируют массовую мобилизацию на ВОТ сразу после выборов
После выборов россияне планируют массовую мобилизацию на оккупированных территориях, призывая на военную службу даже 17-летних.
Не исключено, что Харьков 2 января обстреляли ракетами, которые предоставила Северная Корея: маркировка на некоторых деталях затерта
Ракеты, которые были использованы для удара по Харькову 2 января, могут быть северокорейскими, со стертой маркировкой. Прокуроры ждут экспертный анализ относительно происхождения этих ракет.
Залужный и Каволи обсудили стратегию украинского фронта на ближайшие недели и месяцы
Украинский командующий Залужный обсудил с генералом Каволи фронтовые стратегии и тактику противника, сосредоточившись на противодействии ракетным ударам.