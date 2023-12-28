Минцифры реализовали 90 процентов запланированного на 2023 год

90% проектов, которые были были запланированы в сфере цифровой трансформации удалось реализовать. Об этом сообщают Минцифры, подводя итоги года, передает УНН.

К 2024 году нам удалось реализовать 90% того, что мы планировали в сфере трансформации услуг, покрытия интернетом, развития цифровых навыков и IT-сектора. В 2023 году мы продолжили развивать Дію и услуги, создали Стратегию развития инноваций, запустили кластер Brave1 и продолжили развивать военные технологии для усиления фронта. Кроме наших целей, добавились и другие фундаментальные направления, благодаря которым наша страна продолжает бороться и развиваться - отметил Михаил Федоров.

Напомним,

Во время выступления на Diia Summit Денис Шмыгаль сообщил, что, по обновленным данным, антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации государства составляет 34 млрд гривен.

Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от польского правительства - Федоров