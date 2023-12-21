Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от польского правительства - Федоров
Киев • УНН
Украина получила от Польши еще 5 000 терминалов Starlink, часть из которых предназначена для связи на передовой, а также для использования на объектах критической инфраструктуры. Это увеличивает вклад Польши до 19,5 тыс. единиц в Украине.
Украина получила от Польши партию из 5 тысяч устройств Starlink, часть из которых должна обеспечить бесперебойную связь на прифронтовых территориях. Также устройства получат объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на telegram-страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Украина получила еще 5 тысяч Старлинков от Польши. Часть терминалов отправляем для обеспечения бесперебойной связи на прифронтовых территориях. Также терминалы получат объекты критической инфраструктуры
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Также отмечено, что сегодня в Украине работает около 47 тысяч "старлинков", - их государство получило благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами. Больше всего, согласно информации вице-премьера, предоставила именно Польша - 19,5 тысяч.
Спасибо Правительству и Министерству цифровизации Польши, а также Национальному институту коммуникаций за мощную поддержку в обеспечении связи в Украине.
Справка
StarLink - это проект по изготовлению и запуску малых спутников для раздачи интернета в труднодоступных местах спутников для раздачи интернета в труднодоступных местах, а также платформа спутникового интернета компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску.
Первая партия станций спутникового интернета спутникового интернета StarLink прибыла в Украину 28 февраля 2022 года. В апреле того же года, Starlink начал работу над открытием представительства в Украине. Также в Украине было отменено ограничения на пользование интернетом через терминалы Starlink для всех граждан и юридических лиц.
Терминалы Starlink в Украину завозят в основном завозят завозят централизованно, - их получает и распределяет Минцифры.
Как сообщал УНН, в феврале этого года появлялась информация, что американская компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернет-сервиса Starlink для управления беспилотниками в регионе в войне с Россией.
Также указывалось, что власти США разговаривали с основателем компании SpaceX Илоном Маском относительно использования спутникового интернета Starlink в Украине.
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Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от польского правительства - Федоров
Украина получила от Польши еще 5 000 терминалов Starlink, часть из которых предназначена для связи на передовой, а также для использования на объектах критической инфраструктуры. Это увеличивает вклад Польши до 19,5 тыс. единиц в Украине.
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