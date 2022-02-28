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Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України

Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України

Київ • УНН

 • 221528 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України. Про цеповідомив у своїх соцмережах Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

“Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах”, - написав міністр.

Деталі

Міністр також показав станції, які прибули, та подякував за допомогу Ілону Маску.

Starlink — here. Thanks, @elonmusk pic.twitter.com/dZbaYqWYCf

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 28, 2022

Як писав УНН, Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.

Starlink — супутникова система, яка надає доступ до швидкісного інтернету у будь-якій точці планети.

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