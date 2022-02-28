Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України. Про цеповідомив у своїх соцмережах Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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“Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України! Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах”, - написав міністр.
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Міністр також показав станції, які прибули, та подякував за допомогу Ілону Маску.
Starlink — here. Thanks, @elonmusk pic.twitter.com/dZbaYqWYCf— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 28, 2022
Як писав УНН, Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.
Starlink — супутникова система, яка надає доступ до швидкісного інтернету у будь-якій точці планети.