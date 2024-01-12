Более 5 тыс. авто перерегистрировали в приложении "Дія" - МВД
Киев • УНН
Более 5 000 транспортных средств было перерегистрировано с помощью новой услуги в "Дії", запущенной 20 декабря.
Более 5 тысяч автомобилей украинцы перерегистрировали в "Дії", с начала запуска в приложении соответствующей услуги, позволяющей покупать и продавать автомобили онлайн. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует УНН.
Более 5 тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через Дію. Эту услугу мы запустили 20 декабря в сотрудничестве с Минцифрой. Минимум бюрократии. Уменьшение коррупционных рисков, ведь проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Быстро и удобно. Договоры купли-продажи заключаются прямо в смартфоне
По его словам, услуга доступна для переоформления легковых авто, мотоциклов и мопедов.
Напомним
В "Дії" 20 декабря заработала услуга перерегистрации автомобилей, позволяющая покупать и продавать авто онлайн.
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Более 5 тыс. авто перерегистрировали в приложении "Дія" - МВД
Более 5 000 транспортных средств было перерегистрировано с помощью новой услуги в "Дії", запущенной 20 декабря.
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