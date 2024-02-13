Полмиллиона бизнесов украинцы открыли через "Дію" - Федоров

С мая 2021 года украинские предприниматели через приложение "Дія" открыли более полумиллиона новых бизнесов. Об этом сообщил Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Украинцы с мая 2021 года открыли автоматически через Дію более полумиллиона новых бизнесов. И каждый час предпринимателей в Украине становится больше! - заявил Федоров.

Детали

По данным главы Минцифры самые популярные сферы для ФЛП - ІТ, онлайн-магазины, кафе и салоны красоты.

Больше всего бизнесов через приложение открывали женщины - 52%, доля же мужчин соответственно составила 48%.

Географически в топе - Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Создали самую быструю регистрацию бизнеса в мире и продолжаем строить страну предпринимателей! - подытожил глава Минцифры.

Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой

Напомним

Ранее министр МВД Игорь Клименко отчитался, что более 5 тысяч автомобилей украинцы перерегистрировали в "Дії", с начала запуска в приложении соответствующей услуги, позволяющей покупать и продавать автомобили онлайн.

А вскоре в приложении "Дія" должна заработать услуга растаможки автомобилей через приложение. Соответствующий законопроект №10380 Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики рекомендовал к принятию Верховной Радой.