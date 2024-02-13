Полмиллиона бизнесов украинцы открыли через "Дію" - Федоров

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  100922 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  155391 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  184576 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  182606 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  288436 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  337145 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  275778 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  303684 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  326680 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256861 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Полмиллиона бизнесов украинцы открыли через "Дію" - Федоров

С мая 2021 года более полумиллиона новых бизнесов было открыто автоматически через украинское приложение "Дія", 52% из них начали женщины.

Экономика •   •  12717 просмотра
Полмиллиона бизнесов украинцы открыли через "Дію" - Федоров

В Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным

Законопроект предлагает дополнительные выплаты и льготы для украинских военнослужащих, чтобы мотивировать их к длительной службе и построению профессиональной армии.

Война •   •  14824 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным

В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров

В турецкой провинции Эрзинджан произошел обвал на золотодобывающей шахте, под завалами оказались 9 рабочих, что повлекло поисково-спасательную операцию.

Общество •   •  13223 просмотра
В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров

На львовской таможне нашли 34 незадекларированных старлинков на 1 млн грн

Львовские таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из Польши, 34 незадекларированные системы спутникового интернета Starlink стоимостью 1 миллион гривен.

Экономика •   •  13040 просмотра
На львовской таможне нашли 34 незадекларированных старлинков на 1 млн грн

Дефицита электроэнергии нет, отключений не прогнозируется - Госэнергонадзор

Председатель Государственной службы энергетического надзора Украины заявил, что дефицита электроэнергии или отключений не ожидается в связи с уменьшением потребления из-за более теплой погоды и более длинного светового дня.

Общество •   •  12358 просмотра
Дефицита электроэнергии нет, отключений не прогнозируется - Госэнергонадзор

НАТО и ЕС должны сотрудничать для оборонной поддержки Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул важность сотрудничества между НАТО и ЕС для предоставления долгосрочной оборонной поддержки Украине.

Война •   •  16534 просмотра
НАТО и ЕС должны сотрудничать для оборонной поддержки Украины - Столтенберг

Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов

Российские военные нанесли 39 ударов по восьми населенным пунктам в приграничной Сумской области Украины, применяя минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, противотанковые управляемые ракеты и беспилотники, а также сбрасывая мины, в общем зафиксировав 331 взрыв.

Война •   •  14905 просмотра
Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов

Шмыгаль посетил на фронте позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на передовой и вручил им награды и подарки за мужество и отвагу в защите Украины.

Война •   •  16542 просмотра
Шмыгаль посетил на фронте позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, победив в финальном поединке Ислама Аббасова из Азербайджана.

Спорт •   •  9077 просмотра
Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

"Украина не боится проверок аграрной продукции со стороны Польши", - министр агрополитики

Министр сельского хозяйства Украины заявил, что страна не возражает против того, чтобы Польша инспектировала украинские сельскохозяйственные товары, экспортируемые в Польшу или идущие транзитом через ее территорию.

Экономика •   •  12955 просмотра
"Украина не боится проверок аграрной продукции со стороны Польши", - министр агрополитики