Розмитнення авто в "Дії": профільний комітет ВР підтримав законопроєкт
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроект, який дозволить розмитнювати автомобілі через додаток "Дія", щоб усунути людський фактор та зменшити корупцію.
Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти законопроєкт №10380, який дозволить перевести процес розмитнення авто у застосунок "Дія". Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Основне — він прибирає людський фактор з процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори. Після ухвалення законопроєкту зможете подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі Дія. Це важливий антикорупційний закон
Урядовець підкреслив, що цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне — унеможливить будь-які корупційні схеми на митниці.
Доповнення
Голова комітету Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що законопроєкт передбачає до набуття Україною статусу членства в ЄС з'явиться можливість подачі електронної митної декларації засобами порталу "Дія".
За його словами, це спростить та прискорить процес митного оформлення легкових автомобілів, роблячи його більш доступним та зручним для громадян і підприємств
Окрім того, важливим аргументом впровадження запропонованої в документі моделі митного оформлення є ліквідація можливості маніпулювання з вартістю легкового автомобіля, тобто корупційної складової на митниці.
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Зокрема, при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми із зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля, усувається можливість зміни модифікації автомобіля та підробка договорів купівлі-продажу, а також зміни показників одометра.
Разом з тим законопроєкт запроваджує електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.
Нагадаємо
Минулого місяця у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про електронне розмитнення вживаних автомобілів через систему "Дія" для зменшення корупції та пришвидшення процесу.