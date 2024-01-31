Понад 12 тисяч українців скористалися сервісом продажу автомобілів у додатку "Дія"
Київ • УНН
Послугою продажу автомобілів у додатку "Дія" скористалися понад 12 тисяч українців. Середня вартість автомобіля за договором склала 270 345 грн, а найпопулярніші марки - Volkswagen, Ford, Renault та ВАЗ.
Понад 12 тисяч українців вже скористалися послугою продажу автівки у застосунку "Дія". Про це з посиланням на пресслужбу сервісу передає УНН.
Деталі
Перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично. Це прибирає людський фактор та корупційні ризики. Вже понад 12 тис. українців скористались сервісом
Топ марок авто, які ви найчастіше продавали або купували:
- Volkswagen
- Ford
- Renault
- ВАЗ
- BMW
Натомість середня договірна вартість авто — 270 345 гривень.
За 2023 рік через "Дію" відкрито понад 229 тисяч нових ФОПів – Федоров 25.01.24, 20:35 • 34839 переглядiв
Доповнення
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже відреагував на цю статистику та анонсував нові оновлення "Дії".
Перереєстрація авто в Дії за кілька кліків: послугою скористались 12+ тисяч разів...На черзі інша революційна послуга для водіїв — розмитнення авто в Дії. Чекаємо на підтримку нового Законопроєкту від народних депутатів
Нагадаємо
За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, понад 10 000 українських моряків отримали кваліфікаційні документи через додаток "Дія", зруйнувавши раніше корумпований процес сертифікації.
Крім того, розробляються нові морські сервіси для боротьби з корупцією.