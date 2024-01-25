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За 2023 рік через "Дію" відкрито понад 229 тисяч нових ФОПів – Федоров

За 2023 рік через "Дію" відкрито понад 229 тисяч нових ФОПів – Федоров

Київ • УНН

 • 34839 перегляди

У 2023 році понад 229 000 нових фізичних осіб-підприємців в Україні зареєструвалися через додаток "Дія", за словами Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра з питань інновацій, освіти, науки та розвитку технологій. Міністерство цифрової трансформації має на меті подальший розвиток МСП у 2024 році.

За минулий 2023 рік українці зареєстрували понад 229 тисяч нових ФОПів через застосунок "Дія". Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

За минулий рік українці відкрили через "Дію" понад 229 тисяч нових ФОПів. А це — найшвидша у світі реєстрація бізнесу. 

- написав Федоров в Тelegram.

Деталі

Від старту проєкту Дія.Бізнес за порталі вже 9 мільйонів відвідувачів, а консультації отримали понад 40 тисяч людей.

Тепер у планах Мінцифри на 2024 рік — створити стратегію розвитку малого й середнього бізнесу, оновити портал Дія.Бізнес і зосередитися на видачі ще більшої кількості грантів у напрямах ветеранського бізнесу, жіночого підприємництва, ВПО тощо.

Презентація Мінцифри у Давосі: еАкциз, розмитнення авто у Дії та інші українські цифрові реформи16.01.24, 00:22 • 117600 переглядiв

Ганна Оніщенко

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