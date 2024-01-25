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За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 18:35  •  13571 просмотра

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В 2023 году более 229 000 новых физических лиц-предпринимателей в Украине зарегистрировались через приложение "Дія", по словам Михаила Федорова, вице-премьер-министра по вопросам инноваций, образования, науки и развития технологий. Министерство цифровой трансформации имеет целью дальнейшее развитие МСП в 2024 году.

За прошлый 2023 год украинцы зарегистрировали более 229 тысяч новых ФЛП через приложение "Дія". Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

За прошлый год украинцы открыли через "Дію" более 229 тысяч новых ФЛП. А это - самая быстрая в мире регистрация бизнеса. 

- написал Федоров в Тelegram.

Детали

Со старта проекта Дія.Бізнес на портале уже 9 миллионов посетителей, а консультации получили более 40 тысяч человек.

Теперь в планах Минцифры на 2024 год - создать стратегию развития малого и среднего бизнеса, обновить портал Дія.Бізнес и сосредоточиться на выдаче еще большего количества грантов в направлениях ветеранского бизнеса, женского предпринимательства, ВПЛ и т.д.

Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы15 январь 2024, 22:22 • 117288 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Экономика
За 2023 рік через "Дію" відкрито понад 229 тисяч нових ФОПів – Федоров
More than 229 thousand new sole proprietors opened through Diia in 2023 - Fedorov
Новости по теме

За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

В 2023 году более 229 000 новых физических лиц-предпринимателей в Украине зарегистрировались через приложение "Дія", по словам Михаила Федорова, вице-премьер-министра по вопросам инноваций, образования, науки и развития технологий. Министерство цифровой трансформации имеет целью дальнейшее развитие МСП в 2024 году.

Экономика •   •  13571 просмотра
За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование

Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. Это означает, что украинские компании уже составляют более 10% основанных бизнесов за этот период.

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В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование

Катастрофа Ил-76 в белгородской области: в рф открыли уголовное дело

В россии возбуждено уголовное дело по факту катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, причем следствие рассматривает ее как возможный террористический акт.

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Катастрофа Ил-76 в белгородской области: в рф открыли уголовное дело

На следующей неделе Международный суд ООН объявит решение по иску Украины против рф

31 января Международный суд ООН объявит свое решение относительно вероятного нарушения россией двух конвенций, связанных с финансированием терроризма и расовой дискриминацией.

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На следующей неделе Международный суд ООН объявит решение по иску Украины против рф

В Нью-Йорке продолжается подготовка к заседанию Совбеза ООН: Зеленский заслушал доклад Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Президента Зеленского перед заседанием Совета Безопасности ООН.

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В Нью-Йорке продолжается подготовка к заседанию Совбеза ООН: Зеленский заслушал доклад Кулебы

Еврокомиссия еще не разработала решение по защите украинцев после 2025 года - СМИ

Еврокомиссия еще не подготовила проект решения по защите украинцев после 2025 года, заявила еврокомиссар Ильва Йоханссон. Любое предложение будет сделано только после того, как его поддержат Украина и страны-члены ЕС.

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Еврокомиссия еще не разработала решение по защите украинцев после 2025 года - СМИ

В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь

Министр цифровой трансформации Украины анонсировал запуск четырёх новых военных облигаций в приложении "Дія" с различными процентными ставками и сроками погашения для поддержки экономики и армии. Облигации не предусматривают никаких дополнительных сборов или комиссий для покупателей.

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В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь

Хорватия передаст Украине арестованную суперяхту Медведчука стоимостью почти 200 миллионов долларов

Хорватский суд принял решение о передаче Украине судна Royal Romance, которое сейчас принадлежит украинскому народному депутату Виктору Медведчуку.

Политика •   •  18817 просмотра
Хорватия передаст Украине арестованную суперяхту Медведчука стоимостью почти 200 миллионов долларов

Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в течение четырех лет

В течение следующих четырех лет Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Это является признанием постоянной угрозы, с которой сталкивается Украина со стороны России.

Война •   •  22767 просмотра
Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в течение четырех лет

Резолюция ПАСЕ по депортированным украинским детям - шаг к справедливости: Лубинец

Уполномоченный по правам человека приветствовал резолюцию ПАСЕ, которая призывает россию и беларусь прекратить депортацию украинских детей. Лубинец назвал резолюцию историческим решением, которое способствует установлению справедливости и наказанию виновных. Он подтвердил обязательство Украины вернуть каждого депортированного ребенка и незаконно задержанного гражданина.

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Резолюция ПАСЕ по депортированным украинским детям - шаг к справедливости: Лубинец