За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

За прошлый 2023 год украинцы зарегистрировали более 229 тысяч новых ФЛП через приложение "Дія". Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

За прошлый год украинцы открыли через "Дію" более 229 тысяч новых ФЛП. А это - самая быстрая в мире регистрация бизнеса. - написал Федоров в Тelegram.

Детали

Со старта проекта Дія.Бізнес на портале уже 9 миллионов посетителей, а консультации получили более 40 тысяч человек.

Теперь в планах Минцифры на 2024 год - создать стратегию развития малого и среднего бизнеса, обновить портал Дія.Бізнес и сосредоточиться на выдаче еще большего количества грантов в направлениях ветеранского бизнеса, женского предпринимательства, ВПЛ и т.д.

Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы