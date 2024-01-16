Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы

Команда Минцифры представила на всемирном экономическом форруме в Давосе украинские разработки. В частности, услуги еАкциза и растаможки авто через приложение Дія. О работе украинской делегации рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Фодоров рассказал, что на экономическом форуме он познакомился с Пенни Прицкер, Специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины. Команда Минфри рассказали ей о цифровизации, defence-tech, Дія.City и Мечту.

Прицкер в свою очередь заверила, что США не только выделяют средства на нужды Украины, но и помогают привлекать инвестиции частных компаний.

Инвестиции - это о win-win подходе, создании рабочих мест, развитии экономики и росте ВВП. Однако для того, чтобы пришли инвесторы, надо создавать благоприятные условия - открытый рынок, прозрачную налоговую и таможенную системы. - подчеркнул Федоров.

Министр также отметил, что команда возглавляемого им ведомства уже работает над внедрением еАкциза, который будет бороться с серым рынком. А также над растаможкой авто в Дії, что усилит прозрачность работы таможни.

Федоров также поблагодарил госпожу Прицкер за усилия для Украины. И настоял на продолжении коммуникации с украинскими топ-партнерами.

Украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями европейских стран: что известно

Напомним

Ранее УНН писал, что на мирных встречах в Давосе украинская делегация провела дискуссии с представителями более 50 стран и международных организаций. Переговоры были сосредоточены на имплементации украинской формулы мира, глобальной безопасности, продовольственной безопасности и двустороннем сотрудничестве.