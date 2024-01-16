Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  173386 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  242381 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  240837 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215570 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206203 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187221 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157437 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133158 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142740 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины представило свои цифровые реформы, в частности электронные акцизы и растаможку автомобилей через приложение "Дія". С представителем США Пенни Прицкер они обсудили цифровизацию, оборонные технологии, "Дія.Сіті" и "Мрію".

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Иран заявил, что атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" в иракском городе Эрбиль - Reuters

По сообщениям, Иранская революционная гвардия атаковала "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" в Эрбиле, Ирак, что привело к жертвам среди гражданского населения. Полуавтономный регион Курдистан, где произошли нападения, часто становится мишенью для Ирана.

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Российская армия обстреляла шесть общин в Сумской области, осуществив 23 обстрела и вызвав более 100 взрывов. Огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и беспилотников.

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Сумщина: россияне обстреляли шесть громад в приграничной зоне, прогремело более сотни взрывов

Никто в истории еще не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения, кроме ВСУ - военный эксперт

Вооруженные силы Украины вошли в историю, став первыми, кто сбил самолет дальнего радиолокационного обнаружения, считает военный эксперт Олег Катков. Он также отметил другие значительные достижения, среди которых потопление ракетного крейсера и уничтожение подводной лодки с крылатой ракетой.

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Никто в истории еще не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения, кроме ВСУ - военный эксперт

Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: количество погибших увеличилось до двух

Количество погибших в результате взрыва гранаты депутата на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек, еще одна жертва скончалась от полученных ранений. Расследование нападения в декабре 2023 года, в результате которого также пострадали 26 человек, продолжается.

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Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: количество погибших увеличилось до двух

Прокуратура начала расследование по факту обстрела Нью-Йорка, во время которого три человека получили ранения

Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецке, который, по сообщениям, был осуществлен российской армией 15 января, в результате которого пострадали трое украинцев.

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Прокуратура начала расследование по факту обстрела Нью-Йорка, во время которого три человека получили ранения

Что Украине необходимо для военного прорыва - Сирский в интервью Reuters

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в более современной военной технике от западных союзников для прорыва в борьбе с российскими оккупантами. Он отметил важность концентрации сил в наиболее уязвимой точке в нужное время.

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Что Украине необходимо для военного прорыва - Сирский в интервью Reuters

Пять стран ЕС требуют от Еврокомиссии ввести пошлину на украинское зерно

Пять стран ЕС - Болгария, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия - призвали Европейскую комиссию ввести таможенные пошлины на украинский сельскохозяйственный экспорт, утверждая, что он подрывает местные рынки. Они также попросили Комиссию проверить, соответствуют ли украинские стандарты производства стандартам ЕС.

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Пять стран ЕС требуют от Еврокомиссии ввести пошлину на украинское зерно

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. Существует потенциальная угроза применения авиационных боеприпасов.

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В Херсоне прогремели взрывы

Канада подготовила и передала Украине документ о соглашении по безопасности - госпожа посол

Канада представила Украине проект соглашения о гарантиях безопасности, сообщила посол Канады в Украине Натали Цмок. Пакт, поддержанный G7, имеет целью предоставить Украине долгосрочную поддержку и гарантии безопасности.

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Канада подготовила и передала Украине документ о соглашении по безопасности - госпожа посол