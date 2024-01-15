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У Давосі українська делегація провела зустрічі з представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії: про що говорили

У Давосі українська делегація провела зустрічі з представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії: про що говорили

Київ • УНН

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На мирних зустрічах у Давосі українська делегація провела дискусії з представниками понад 50 країн та міжнародних організацій. Переговори були зосереджені на імплементації української формули миру, глобальній безпеці, продовольчій безпеці та двосторонньому співробітництві.

На полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників щодо реалізації Формули миру у Давосі українська делегація за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його заступників Андрія Сибіги та Ігоря Жовкви, а також заступника міністра закордонних справ України Миколи Точицького провела низку зустрічей із представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Зокрема, українська делегація зустрілася із заступником керівника Бюро стратегічної безпеки Королівства Бахрейн Алі бін Насером Абдуллою аль-Фаделем. Українська сторона подякувала за приєднання Бахрейну до зустрічі в Давосі та зазначила, що попри глобальні виклики участь країн Затоки в реалізації Української формули миру надзвичайно важлива. Окрему увагу сторони приділили обговоренню питань забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зокрема було відзначено важливість участі Бахрейну в цьому процесі та його приєднання до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. Сторони також підтвердили важливість нарощування інтенсивності двосторонніх відносин і розширення діалогу.

Представники України зустрілися із заступником генерального секретаря Ради національної безпеки Держави Катар Хамадом Хамісом аль-Кубаїсі та подякували за надану Катаром допомогу нашій державі, зокрема на гуманітарному треку. Окремо Україна подякувала Катару за активну участь у процесі повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей. Сторони обмінялися думками щодо подальшої координації зусиль на цьому напрямі. Співрозмовники також обговорили участь Катару в повоєнному відновленні України та в реалізації української ініціативи Grain from Ukraine.

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Українська делегація у Давосі також провела зустріч із генеральним секретарем Служби національної безпеки та розвідки Республіки Руанда Джозефом Нзабамвітою. Відбувся предметний обмін думками щодо залучення Руанди до імплементації окремих пунктів Української формули миру. Співрозмовники також відзначили необхідність подальшого розвитку й практичного наповнення українсько-руандійських відносин, чому значно сприятиме відкриття в Руанді у Посольства України.

Крім того, делегація України провела зустріч із директором Центру стратегічних досліджень та національної безпеки Держави Лівія Мухтаром Абу Саа. Учасники зустрічі обговорили шляхи активізації двостороннього політичного діалогу. Українська сторона запросила Лівію приєднатися до ініціативи Grain from Ukraine, метою якої є збільшення постачання продовольства до країн Африки та Азії, а також гарантування глобальної продовольчої безпеки. Було домовлено про продовження контактів з метою обміну інформацією стосовно реалізації порушених на зустрічі питань.

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Під час зустрічі з головним радником Президента Бразилії Селсо Аморімом Андрій Єрмак подякував Бразилії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема на рівні ООН. Співрозмовники докладно обговорили співпрацю між Україною та регіоном Латинської Америки, а також важливі питання двостороннього порядку денного, зокрема перспективи економічної співпраці між країнами. 

Також відбулася зустріч делегації України із заступником міністра закордонних справ Аргентини Марсією Росою Леваджі. Українська сторона подякувала Аргентині за гостинність під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського. Було наголошено на високих очікуваннях української сторони щодо успішної реалізації домовленостей, досягнутих між лідерами країн. Представники України високо оцінили підтримку Аргентиною можливості організації саміту Україна – Латинська Америка, а також обговорили з аргентинською стороною перспективи економічної співпраці на найближче майбутнє. 

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Українська делегація також зустрілася із заступницею міністра закордонних справ Мексики Дженніфер Феллер. Україна подякувала Мексиці за участь у консультаціях щодо Української формули миру у Давосі та висловила сподівання на приєднання Мексики до імплементації цієї мирної ініціативи. Окрему увагу було приділено співпраці України з країнами Латиноамериканського регіону. Українська сторона запросила Мексику підтримати ініціативу проведення цього року саміту Україна – Латинська Америка. 

Також відбулася зустріч української сторони з Послом Чилі у Швейцарії Франком Тресслером Саморано. Було відзначено високий рівень відносин на рівні президентів двох держав, зокрема зустріч у вересні в Нью-Йорку. Українська сторона висловила подяку Чилі за участь у реалізації Формули миру та політичну підтримку України. 

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Відбулася зустріч української делегації із заступником генерального директора з політичних питань МЗС Уругваю Алехандрою Коста. Співрозмовники обговорили важливість реалізації домовленостей, досягнутих за результатами грудневої зустрічі президентів двох країн. 

Під час зустрічі з Послом Австралії у Швейцарії Елізабет Дей українська сторона висловила подяку за надану підтримку та допомогу з боку Австралії. Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо залучення австралійської безпекової підтримки, зокрема щодо практичної співпраці у сфері гуманітарного розмінування. Окрему увагу співрозмовники приділили питанням реалізації Української формули миру, організації Глобального саміту миру та підготовки гарантій безпеки для нашої держави.

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На зустрічі з Послом Нової Зеландії в Україні Аланою Хадсон українська сторона подякувала за військову, фінансову та гуманітарну допомогу, яку надає Нова Зеландія в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Було обговорено оборонні потреби України з урахуванням актуальної ситуації на фронті, подальшу співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, а також залучення Нової Зеландії до проєктів із відновлення нашої країни. Ключову увагу було приділено імплементації Української формули миру та підготовці до проведення Глобального саміту миру.

Також в Давосі українська делегація зустрілася з представниками Швейцарії, США, Канади, Данії, Індії, Японії, Королівства Саудівська Аравія, ОАЕ, Нігерії та Організації Об'єднаних Націй. Всього українська сторона провела зустрічі з представниками понад 50 держав світу та міжнародних організацій. Основну увагу під час переговорів було приділено питанням реалізації Української формули миру, зміцненню глобальної безпеки, зокрема продовольчої, та двосторонній співпраці з широкого кола питань, що становлять обопільний інтерес.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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