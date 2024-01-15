В Давосе украинская делегация провела встречи с представителями государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании: о чем говорили

На полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников по реализации Формулы мира в Давосе украинская делегация с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и его заместителей Андрея Сибиги и Игоря Жовквы, а также заместителя министра иностранных дел Украины Николая Точицкого провела ряд встреч с представителями государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

В частности, украинская делегация встретилась с заместителем руководителя Бюро стратегической безопасности Королевства Бахрейн Али бин Насером Абдуллой аль-Фаделем. Украинская сторона поблагодарила за присоединение Бахрейна к встрече в Давосе и отметила, что несмотря на глобальные вызовы участие стран Залива в реализации Украинской формулы мира чрезвычайно важно. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению вопросов обеспечения глобальной продовольственной безопасности, в частности была отмечена важность участия Бахрейна в этом процессе и его присоединение к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukraine. Стороны также подтвердили важность наращивания интенсивности двусторонних отношений и расширения диалога.

Представители Украины встретились с заместителем генерального секретаря Совета национальной безопасности Государства Катар Хамадом Хамисом аль-Кубаиси и поблагодарили за оказанную Катаром помощь нашему государству, в частности на гуманитарном треке. Отдельно Украина поблагодарила Катар за активное участие в процессе возвращения незаконно депортированных и принудительно перемещенных Россией украинских детей. Стороны обменялись мнениями относительно дальнейшей координации усилий на этом направлении. Собеседники также обсудили участие Катара в послевоенном восстановлении Украины и в реализации украинской инициативы Grain from Ukraine.

Украинская делегация в Давосе также провела встречу с генеральным секретарем Службы национальной безопасности и разведки Республики Руанда Джозефом Нзабамвитой. Состоялся предметный обмен мнениями по привлечению Руанды к имплементации отдельных пунктов Украинской формулы мира. Собеседники также отметили необходимость дальнейшего развития и практического наполнения украинско-руандийских отношений, чему значительно будет способствовать открытие в Руанде Посольства Украины.

Кроме того, делегация Украины провела встречу с директором Центра стратегических исследований и национальной безопасности Государства Ливия Мухтаром Абу Саа. Участники встречи обсудили пути активизации двустороннего политического диалога. Украинская сторона пригласила Ливию присоединиться к инициативе Grain from Ukraine, целью которой является увеличение поставок продовольствия в страны Африки и Азии, а также обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Было договорено о продолжении контактов с целью обмена информацией о реализации затронутых на встрече вопросов.

Во время встречи с главным советником Президента Бразилии Селсо Аморимом Андрей Ермак поблагодарил Бразилию за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с начала полномасштабного российского вторжения, в частности на уровне ООН. Собеседники подробно обсудили сотрудничество между Украиной и регионом Латинской Америки, а также важные вопросы двусторонней повестки дня, в частности перспективы экономического сотрудничества между странами.

Также состоялась встреча делегации Украины с заместителем министра иностранных дел Аргентины Марсией Росой Леваджи. Украинская сторона поблагодарила Аргентину за гостеприимство во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского. Были отмечены высокие ожидания украинской стороны относительно успешной реализации договоренностей, достигнутых между лидерами стран. Представители Украины высоко оценили поддержку Аргентиной возможности организации саммита Украина - Латинская Америка, а также обсудили с аргентинской стороной перспективы экономического сотрудничества на ближайшее будущее.

Украинская делегация также встретилась с заместителем министра иностранных дел Мексики Дженнифер Феллер. Украина поблагодарила Мексику за участие в консультациях по Украинской формуле мира в Давосе и выразила надежду на присоединение Мексики к имплементации этой мирной инициативы. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству Украины со странами Латиноамериканского региона. Украинская сторона пригласила Мексику поддержать инициативу проведения в этом году саммита Украина - Латинская Америка.

Также состоялась встреча украинской стороны с Послом Чили в Швейцарии Франком Тресслером Саморано. Был отмечен высокий уровень отношений на уровне президентов двух государств, в частности встреча в сентябре в Нью-Йорке. Украинская сторона выразила благодарность Чили за участие в реализации Формулы мира и политическую поддержку Украины.

Состоялась встреча украинской делегации с заместителем генерального директора по политическим вопросам МИД Уругвая Алехандрой Коста. Собеседники обсудили важность реализации договоренностей, достигнутых по результатам декабрьской встречи президентов двух стран.

Во время встречи с Послом Австралии в Швейцарии Элизабет Дэй украинская сторона выразила благодарность за оказанную поддержку и помощь со стороны Австралии. Собеседники обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшее сотрудничество по привлечению австралийской поддержки в сфере безопасности, в частности по практическому сотрудничеству в сфере гуманитарного разминирования. Отдельное внимание собеседники уделили вопросам реализации Украинской формулы мира, организации Глобального саммита мира и подготовки гарантий безопасности для нашего государства.

На встрече с Послом Новой Зеландии в Украине Аланой Хадсон украинская сторона поблагодарила за военную, финансовую и гуманитарную помощь, которую оказывает Новая Зеландия в условиях полномасштабного вторжения России. Были обсуждены оборонные потребности Украины с учетом актуальной ситуации на фронте, дальнейшее сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования, а также привлечение Новой Зеландии к проектам по восстановлению нашей страны. Ключевое внимание было уделено имплементации Украинской формулы мира и подготовке к проведению Глобального саммита мира.

Также в Давосе украинская делегация встретилась с представителями Швейцарии, США, Канады, Дании, Индии, Японии, Королевства Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерии и Организации Объединенных Наций. Всего украинская сторона провела встречи с представителями более 50 государств мира и международных организаций. Основное внимание во время переговоров было уделено вопросам реализации Украинской формулы мира, укреплению глобальной безопасности, в частности продовольственной, и двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.