Презентація Мінцифри у Давосі: еАкциз, розмитнення авто у Дії та інші українські цифрові реформи
Київ • УНН
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Міністерство цифрової трансформації України презентувало свої цифрові реформи, зокрема електронні акцизи та розмитнення автомобілів через додаток "Дія". З представником США Пенні Пріцкер вони обговорили цифровізацію, оборонні технології, "Дія.Сіті" та "Мрію".
Команда Мінцифри презентувала на всесвітньому економічному форрумі у Давосі українські розробки. Зокрема, послуги еАкцизу та розмитнення авто через додаток Дія. Про роботу української делегації розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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Фодоров розповів, що на економічному форумі він познайомився з Пенні Пріцкер, Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України. Команда Мінфри розповіли їй про цифровізацію, defence-tech, Дія.City та Мрію.
Пріцкер у свою чергу запевнила, що США не тільки виділяють кошти на потреби України, а й допомагають залучати інвестиції приватних компаній.
Інвестиції — це про win-win підхід, створення робочих місць, розвиток економіки та зростання ВВП. Проте для того, щоб прийшли інвестори, треба створювати сприятливі умови — відкритий ринок, прозору податкову та митну системи.
Міністр також зазначив, що команда очолюваного ним відомства вже працює над упровадженням еАкцизу, що боротиметься із сірим ринком. А також над розмитненням авто в Дії, що посилить прозорість роботи митниці.
Федоров також подякував пані Пріцкер за зусилля для України. Та наполіг на продовженні комунікації із українськими топпартнерами.
Українська делегація у Давосі провела зустрічі з представниками європейських країн: що відомо15.01.24, 18:47 • 24931 перегляд
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Раніше УНН писав, що на мирних зустрічах у Давосі українська делегація провела дискусії з представниками понад 50 країн та міжнародних організацій. Переговори були зосереджені на імплементації української формули миру, глобальній безпеці, продовольчій безпеці та двосторонньому співробітництві.