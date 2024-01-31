Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"

Более 12 тысяч украинцев уже воспользовались услугой продажи автомобиля в приложении "Дія". Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса передает УНН.

Детали

Проверка авто и пользователей осуществляется автоматически. Это убирает человеческий фактор и коррупционные риски. Уже более 12 тыс. украинцев воспользовались сервисом - говорится в заметке.

Топ марок авто, которые вы чаще всего продавали или покупали:

- Фольксваген

- Форд

- Рено

- ВАЗ

- BMW

Зато средняя договорная стоимость авто - 270 345 гривен.

За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

Дополнение

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже отреагировал на эту статистику и анонсировал новые обновления "Дії".

Перерегистрация авто в Дії за несколько кликов: услугой воспользовались 12+ тысяч раз...На очереди другая революционная услуга для водителей - растаможка авто в Дії. Ждем поддержку нового законопроекта от народных депутатов - заявил Федоров.

Напомним

По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, более 10 000 украинских моряков получили квалификационные документы через приложение "Дія", разрушив ранее коррумпированный процесс сертификации.

Кроме того, разрабатываются новые морские сервисы для борьбы с коррупцией.