Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  153627 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  156469 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  138864 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  149198 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  165599 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  168878 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158440 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который позволит растаможивать автомобили через приложение "Дія", чтобы устранить человеческий фактор и уменьшить коррупцию.

Экономика •   •  11604 просмотра
Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект

В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду

Турецкие правоохранители задержали 7 человек, которых подозревают в продаже информации о местных объектах Моссаду.

Новости Мира •   •  8388 просмотра
В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду

Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен

Суд наложил арест на имущество бывшего народного депутата-беглеца олега царева на сумму почти полмиллиарда гривен за финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.

Криминал и ЧП •   •  8791 просмотра
Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен

Британская разведка: коррупция подрывает эффективность армии рф

Британская разведка предполагает, что коррупция, вероятно, существенно подрывает эффективность российской армии.

Война •   •  12479 просмотра
Британская разведка: коррупция подрывает эффективность армии рф

Ответственность за "дрифт" скоро приобретет статус закона - Билошицкий

Водителя, который дрейфовал на пешеходном переходе в Днепре, зафиксировали камеры наблюдения. Он привлечен к ответственности. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции, Алексей Билошицкий. Чиновник также отметил, что законопроекты, которые определяют ответственность за "дрифт", уже зарегистрированы и, вероятно, вскоре станут законом.

Криминал и ЧП •   •  9290 просмотра
Ответственность за "дрифт" скоро приобретет статус закона - Билошицкий

Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.

Новости Мира •   •  8434 просмотра
Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян

Иран не начнет войну, но ответит на любые запугивания - президент

Президент Ирана Раиси заявил, что Иран не начнет войну, но даст решительный ответ любому, кто попытается его запугать, на фоне сообщений о том, что США одобрили удары по иранским объектам в Ираке и Сирии.

Новости Мира •   •  8650 просмотра
Иран не начнет войну, но ответит на любые запугивания - президент

93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины

Японцы негативно относятся к россии из-за ее вторжения в Украину: согласно недавнему правительственному опросу, 93% опрошенных негативно относятся к ней.

Новости Мира •   •  14294 просмотра
93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины

В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли три человека

В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погибли водитель микроавтобуса и двое пассажиров.

Криминал и ЧП •   •  12478 просмотра
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли три человека

В Японии находится около 2 тыс. украинских беженцев - посол

Около 2 000 украинских беженцев сейчас находятся в Японии, спасаясь от российского вторжения в Украину.

Война •   •  18091 просмотра
В Японии находится около 2 тыс. украинских беженцев - посол