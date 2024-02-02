Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять законопроект №10380, который позволит перевести процесс растаможивания авто в приложение "Дія". Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Основное - он убирает человеческий фактор из процесса определения таможенной стоимости авто, от которой рассчитывают таможенные сборы. После принятия законопроекта сможете подать декларацию для растаможивания авто в приложении или на портале Дія. Это важный антикоррупционный закон - пояснил Федоров.

Чиновник подчеркнул, что цифровизация сделает процесс растаможивания прозрачным и быстрым. А главное - сделает невозможным любые коррупционные схемы на таможне.

Дополнение

Председатель комитета Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что законопроект предусматривает до обретения Украиной статуса членства в ЕС появится возможность подачи электронной таможенной декларации средствами портала "Дія".

По его словам, это упростит и ускорит процесс таможенного оформления легковых автомобилей, делая его более доступным и удобным для граждан и предприятий

Кроме того, важным аргументом внедрения предложенной в документе модели таможенного оформления является ликвидация возможности манипулирования со стоимостью легкового автомобиля, то есть коррупционной составляющей на таможне.

Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"

В частности, при внедрении новой модели ликвидируются схемы по указанию несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля, устраняется возможность изменения модификации автомобиля и подделка договоров купли-продажи, а также изменения показателей одометра.

Вместе с тем законопроект вводит электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа топлива.

Напомним

В прошлом месяце в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о электронной растаможке подержанных автомобилей через систему "Дія" для уменьшения коррупции и ускорения процесса.