Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой

Европейская Бизнес Ассоциация, которая регулярно проводит оценку Налогового индекса, фиксирует, что за последний год существенно возросло количество жалоб представителей украинского бизнеса на необоснованные информационные запросы и искусственное блокирование налоговых накладных. Аналогичные тенденции фиксируют и другие бизнес-ассоциации и Офис бизнес-омбудсмена. УНН собрал несколько примеров, в которых бизнес сталкивается с давлением со стороны налоговиков.

Недавно в публичное пространство проблему блокировки налоговых накладных вынесли предприниматели с Черниговской области. Со второго полугодия 2023 года Черниговская область стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023-го по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн грн. Как заявили предприниматели, характерным признаком блокировки являются надуманные формальные причины, которые не соответствуют установленным нормам.

"Наше предприятие является производителем кормов для животных и экспортером. Налоговая не принимает нашу таблицу производителя, поэтому компания внесена в перечень рискованных. В объяснении читаем: "Цены на продукцию предприятия зависят от упитанности, возраста и типа животных...". На сегодня в суде находятся 57 дел, 30 из них прошли вторую инстанцию, но реакции нет. Чтобы продолжать деятельность, мы вынуждены открыть новое предприятие в другой области Украины", - рассказал руководитель ООО "Эко соя продукт" Андрей Костырко.

Предприниматели заявляют, что их побуждают решать вопрос с налоговой "через какие-то непонятные переговоры".

"Когда безосновательно, по надуманным причинам, у предприятия вынимаются оборотные средства и идет побуждение к решению проблемы через какие-то непонятные переговоры, то здесь уже речь идет о коррупционных рисках! Мы так работать точно не будем!" - говорит глава наблюдательного совета ООО "Форсаж" Валерий Кулич.

Но не только черниговские предприниматели сталкиваются с фискальным давлением. Единый реестр судебных дел свидетельствует, что административные суды завалены делами об обжаловании налоговых накладных. В некоторых судебных документах речь идет о блокировании нескольких десятков налоговых накладных одного предприятия, и так по всей Украине.

Еще одной проблемой, с которой сталкивается бизнес, является невозврат НДС. Недавно об этом, в частности, заявил производитель бесшовных нержавеющих труб из Никополя "Сентравис".

"Задолженность государства перед предприятием составляет более 10 млн евро. Такого, как сейчас, не было никогда за 30 лет работы. Мы выиграли суды, но судебным решением не выплатишь зарплату и не купишь сырье. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос будет урегулирован, потому что нам тяжело работать под двойным давлением войны и задолженности по НДС", - рассказал главный исполнительный директор "Сентравис" Юрий Атанасов.

Единичными, но не менее вопиющими фактами, о которых сообщили УНН не под запись предприниматели, является подделка электронных ключей для доступа к электронному кабинету плательщика в системе ГНС. За этими фактами, как допускают представители бизнеса, тоже могут стоять налоговики.

Но и без этого, уже однозначного криминала, вопросов к действиям налоговой хватает. Ведь в условиях войны многие предприятия и без того оказались на грани выживания, а часть и вовсе вынуждены были закрыться. И вот теперь те, кто работает, платит заработную плату и налоги, вынуждены отстаивать свои законные права в судах или же искать обходные пути. А как рассказала в комментарии УНН бухгалтер-практик Елена Синюк, чаще всего с проблемами сталкиваются именно реально работающие компании, которые получают доход и платят налоги.

"Налоговая видит, что такие компании можно "доить", а извиняюсь "щипать как гусей", как говорят известные политики (отсылка к высказыванию Гетманцева: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал" - ред.). Производители и импортеры также страдают, потому что у них нет так называемого "входного" НДС от "нерисковых" поставщиков", - объясняет Синюк.

И вместо того, чтобы продолжать работу в и без того непростых условиях, предприниматели вынуждены тратить силы, время и средства на объяснения для налоговой и судебную волокиту. В последней, кстати, по статистике, приведенной Советом бизнес-омбудсмена, налоговики в основном проигрывают. Но потом предприниматели еще долго ждут, пока налоговая выполнит решение суда и разблокирует накладные или снимет с компании статус рисковой, вернет НДС..

Многие представители бизнес-сообщества убеждены, что такие действия Государственной налоговой службы и ее региональных органов обусловлены ручным управлением со стороны руководителя налогового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева. В частности, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко отмечает, что ни одно важное решение в ГНС не принимается без его ведома.