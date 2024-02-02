Бізнес Чернігівщини потерпає від блокування податкових накладних

ukenru
29 березня, 19:41 • 41733 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 95067 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115122 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116946 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232202 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156702 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147307 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133175 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121719 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112874 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44399 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33201 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 31598 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33823 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 30765 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232201 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385489 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440665 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449031 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115122 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130643 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124840 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98785 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107915 перегляди
Актуальне
Бізнес Чернігівщини потерпає від блокування податкових накладних

Бізнес Чернігівщини потерпає від блокування податкових накладних

Київ • УНН

 • 35240 перегляди

З другого півріччя 2023 року Чернігівщина стрімко виходить в лідери за кількістю заблокованих податкових накладних. При цьому, за підсумками 9 місяців 2023 по Чернігівській області, позитивне сальдо по сплаті ПДВ становить понад 350 млн. грн. Характерною ознакою блокування є надумані формальні причини, які не відповідають встановленим нормам.

Бізнес прикордонної області, який власними силами відновився після російського нападу, відмовився від релокайції та зберіг робочі місця, платить податки та невпинно допомагає ЗСУ, опинився на межі зупинки через дії ДПС у Чернігівській області, передає УНН.

З другого півріччя 2023 року Чернігівщина стрімко виходить в лідери за кількістю заблокованих податкових накладних. При цьому, за підсумками 9 місяців 2023 по Чернігівській області, позитивне сальдо по сплаті ПДВ становить понад 350 млн. грн. Характерною ознакою  блокування є надумані формальні причини, які не відповідають встановленим нормам.

Представники підприємств різних галузей, за підтримки Чернігівської ОВА, звертались до Міністерства економіки України, Фінансового комітету ВР, ДПС України та повідомляли про тиск на бізнес з боку нового керівництва в особі  в.о. начальника ГУ ДПС у Чернігівській області Юрія Твердохліба.

Костянтин Іванов, президент Чернігівської ТПП:

"Під час окупації Чернігівщини 530 підприємств зазнали руйнувань. На сьогодні, згідно опитування Чернігівської ОВА, 95% не планують релокації та відновлюють виробництва за власний кошт. Але, вочевидь, новим керівництвом ДПС області зумисно наноситься  шкода фінансовому стану підприємств нашого регіону через вимивання обігових коштів".

Андрій Костирко, керівник ТОВ "Еко соя продукт":

"Наше підприємство є виробником кормів для тварин та експортером. Податкова не приймає нашу таблицю виробника, тому компанія внесена до переліку ризикованих. В поясненні читаємо: "Ціни на продукцію підприємства залежать від вгодованості, віку та типу тварин...". На сьогодні в суді знаходяться 57 справ, 30 з них пройшли другу інстанцію, але реакції немає. Щоб продовжувати діяльність, ми змушені відкрити нове підприємство в іншій області України".

Валерій Куліч , голова наглядової ради ТОВ "Форсаж":

"Коли безпідставно, з надуманих причин,  у підприємства виймаються обігові кошти та йде спонукання до розв’язання проблеми через якісь незрозумілі перемовини, то тут вже йдеться про корупційні ризики! Ми так працювати точно не будемо!"

Володимир Козир, голова Чернігівського обласного об'єднання організацій роботодавців:

"17 грудня 2023 рішенням Громадської ради при ДФС Чернігівської області роботу в.о. керівника Чернігівської ДПС було визнано незадовільною. Ми готуємо звернення щодо перевірки  правоохоронними органами службової діяльності Юрія Твердохліба. Сподіваємось, податківець відповість за тиск на підприємців та за погіршення бізнес клімату на Чернігівщині".

Україні необхідна податкова реформа із законодавчим запровадженням до Податкового кодексу регулювання адміністративних правопорушень правової норми та про персональну службову відповідність за неправомірні процедури по відношенню до платників податків.

Саме сьогодні економіка має перейти від старої, навантаженої  "людським фактором", моделі адміністрування податків до реальної системи "економіки воєнного часу". Війна економік у нашій боротьбі з ворогом потребує спрощеної системи адміністрування сплати податків з максимально великою часткою цифрових технологій.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37