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Бизнес Черниговщины страдает от блокировки налоговых накладных

Бизнес Черниговщины страдает от блокировки налоговых накладных

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 17:40  •  7836 просмотра

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Со второго полугодия 2023 года Черниговщина стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023 года по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн. грн. Характерным признаком блокировки являются надуманные формальные причины, которые не соответствуют установленным нормам.

Бизнес приграничной области, который собственными силами восстановился после российского нападения, отказался от релокации и сохранил рабочие места, платит налоги и помогает ВСУ, оказался на грани остановки из-за действий ДПС в Черниговской области, передает УНН.

Со второго полугодия 2023 года Черниговщина стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023 года по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн. грн. Характерной особенностью блокировки являются надуманные формальные причины, не соответствующие установленным нормам.

Представители предприятий разных отраслей, при поддержке Черниговской ОВА, обращались в Министерство экономики Украины, Финансовый комитет ВР, ГНС Украины и сообщали о давлении на бизнес со стороны нового руководства в лице и.о. начальника ГУ ГНС в Черниговской области Юрия Твердохлеба.

Константин Иванов, президент Черниговской ТПП:

"В результате оккупации Черниговщины 530 предприятий получили разрушения. На сегодня, согласно опросу Черниговской ОВА, 95% не планируют релокацию и восстанавливают производства за свой счет. Но, очевидно, новым руководством ГНС области намеренно наносится вред финансовому состоянию предприятий нашего региона путем вымывания оборотных средств".

Андрей Костырко, руководитель ООО "Эко соя продукт":

"Наше предприятие является производителем и экспортером кормов для животных. Налоговая не принимает нашу таблицу производителя, поэтому компания внесена в список рискованных. В пояснении читаем: "Цены на продукцию предприятия зависят от упитанности, возраста и типа животных...". На сегодняшний день в суде находятся 57 дел, 30 из них прошли вторую инстанцию, но реакции нет. Чтобы продолжать роботу, мы вынуждены открыть новое предприятие в другой области Украины".

Валерий Кулич, глава наблюдательного совета ООО "Форсаж":

"Когда безосновательно, по надуманным причинам, у предприятия изымают оборотные средства и подталкивают к решению проблемы путем каких-то непонятных переговоров, то здесь уже речь о коррупционных рисках! Мы так работать точно не будем!"

Владимир Козырь, глава Черниговского областного объединения организаций работодателей:

"17 декабря 2023 года решением Общественного совета при ДПС Черниговской области работу и.о. руководителя Черниговской ГПС было признано неудовлетворительной. Мы готовим обращение провести проверки правоохранительными органами служебной деятельности Юрия Твердохлеба. Надеемся, налоговик ответит за давление на предпринимателей и за ухудшение бизнеса-климата на Черниговщине."

Украине необходима налоговая реформа с законодательным введением в Налоговый кодекс регулирования административных правонарушений правовой нормы и персональной служебной ответственности за неправомерные процедуры в отношении налогоплательщиков. Самое время перейти от старой, нагруженной "человеческим фактором" модели администрирования налогов к реальной системе "экономики военного времени". Война экономик в нашей борьбе с врагом нуждается в упрощенной системе администрирования уплаты налогов с максимальной долей цифровых технологий.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Бізнес Чернігівщини потерпає від блокування податкових накладних
Chernihiv region business suffers from blocking of tax invoices
Новости по теме

Бизнес Черниговщины страдает от блокировки налоговых накладных

Со второго полугодия 2023 года Черниговщина стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023 года по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн. грн. Характерным признаком блокировки являются надуманные формальные причины, которые не соответствуют установленным нормам.

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