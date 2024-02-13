Боротьба за виживання: як українській бізнес потерпає від дій податкової

Європейська Бізнес Асоціація, яка регулярно проводить оцінку Податкового індексу, фіксує, що за останній рік суттєво зросла кількість скарг представників українського бізнесу на необґрунтовані інформаційні запити та штучне блокування податкових накладних. Аналогічні тенденції фіксують і інші бізнес-асоціації та Офіс бізнес-омбудсмена. УНН зібрав кілька прикладів, у яких бізнес стикається з тиском з боку податківців.

Нещодавно в публічний простір проблему блокування податкових накладних винесли підприємці з Чернігівщини. З другого півріччя 2023 року Чернігівщина стрімко виходить в лідери за кількістю заблокованих податкових накладних. При цьому, за підсумками 9 місяців 2023-го по Чернігівській області, позитивне сальдо по сплаті ПДВ становить понад 350 млн грн. Як заявили підприємці, характерною ознакою блокування є надумані формальні причини, які не відповідають встановленим нормам.

"Наше підприємство є виробником кормів для тварин та експортером. Податкова не приймає нашу таблицю виробника, тому компанія внесена до переліку ризикованих. У поясненні читаємо: "Ціни на продукцію підприємства залежать від вгодованості, віку та типу тварин...". На сьогодні в суді знаходяться 57 справ, 30 з них пройшли другу інстанцію, але реакції немає. Щоб продовжувати діяльність, ми змушені відкрити нове підприємство в іншій області України", - розповів керівник ТОВ "Еко соя продукт" Андрій Костирко.

Підприємці заявляють, що їх спонукають вирішувати питання з податковою "через якісь незрозумілі перемовини".

"Коли безпідставно, з надуманих причин, у підприємства виймаються обігові кошти та йде спонукання до розв'язання проблеми через якісь незрозумілі перемовини, то тут вже йдеться про корупційні ризики! Ми так працювати точно не будемо!" - каже голова наглядової ради ТОВ "Форсаж" Валерій Куліч.

Але не лише чернігівські підприємці стикаються з фіскальним тиском. Єдиний реєстр судових справ свідчить, що адміністративні суди завалені справами про оскарження податкових накладних. У деяких судових документах ідеться про блокування кількох десятків податкових накладних одного підприємства, і так по всій Україні.

Ще однією проблемою, з якою стикається бізнес, є неповернення ПДВ. Нещодавно про це, зокрема, заявив виробник безшовних нержавіючих труб з Нікополя "Сентравіс".

"Заборгованість держави перед підприємством складає понад 10 млн євро. Такого, як зараз, не було ніколи за 30 років роботи. Ми виграли суди, але судовим рішенням не виплатиш зарплату і не купиш сировину. Сподіваюся, найближчим часом це питання буде врегульовано, тому що нам важко працювати під подвійним тиском війни та заборгованості по ПДВ", – розповів головний виконавчий директор "Сентравіс" Юрій Атанасов.

Поодинокими, але не менш кричущими фактами, про які повідомили УНН не під запис підприємці, є підроблення електронних ключів для доступу до електронного кабінету платника у системі ДПС. За цими фактами, як допускають представники бізнесу, теж можуть стояти податківці.

Але і без цього, уже однозначного криміналу, питань до дій податкової вистачає. Адже в умовах війни багато підприємств і без того опинилися на межі виживання, а частина і поготів змушені були закритися. І ось тепер ті, хто працює, сплачує заробітну плату і податки, змушені відстоювати свої законні права у судах або ж шукати обхідні шляхи. А як розповіла у коментарі УНН бухгалтер-практик Олена Синюк, найчастіше з проблемами стикаються саме реально працюючі компанії, які отримують дохід та сплачують податки.

"Податкова бачить, що такі компанії можна "доїти", а перепрошую "щипати як гусей", як кажуть відомі політики (відсилка до вислову Гетманцева: "Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав" - ред.). Виробники та імпортери також страждають, бо в них немає так званого "вхідного" ПДВ від "неризикових" постачальників", - пояснює Синюк.

І замість того, щоб продовжувати роботу в і без того непростих умовах, підприємці змушені витрачати сили, час та кошти на пояснення для податкової та судову тяганину. В останній, до речі, за статистикою, наведеною Радою бізнес-омбудсмена, податківці здебільшого програють. Але потім підприємці ще довго чекають, поки податкова виконає рішення суду і розблокує накладні чи зніме з компанії статус ризикової, поверне ПДВ…

Багато представників бізнес-спільноти переконані, що такі дії Державної податкової служби та її регіональних органів зумовлені ручним керуванням з боку керівника податкового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева. Зокрема, член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко наголошує, що жодне важливе рішення у ДПС не ухвалюється без його відома.