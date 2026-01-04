$42.170.00
Південні сепаратисти Ємену погодилися на діалог із Саудівською Аравією після втрати ключових позицій

Київ

 • 170 перегляди

Перехідна рада Ємену погодилася на переговори із Саудівською Аравією після втрати східного порту Мукалла. Це сталося на тлі військових успіхів уряду Ємену та послаблення позицій сепаратистів.

Південні сепаратисти Ємену погодилися на діалог із Саудівською Аравією після втрати ключових позицій

Південна перехідна рада (STC) Ємену в суботу офіційно привітала заклик Саудівської Аравії до переговорів. Це стало першим сигналом до можливого зниження напруженості у публічному протистоянні між Ер-Ріядом та ОАЕ, які підтримують різні сторони конфлікту в межах коаліції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Заява сепаратистів пролунала на тлі значних військових успіхів міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Урядовим силам вдалося відбити у STC стратегічно важливий східний порт Мукалла – столицю провінції Хадрамаут, яку сепаратисти контролювали з минулого місяця.

Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ02.01.26, 04:37 • 13435 переглядiв

Втрата контролю над багатим на ресурси Хадрамаутом суттєво послабила позиції STC та поставила під сумнів їхні плани щодо проведення референдуму про незалежність півдня протягом найближчих двох років.

Позиції сторін та звинувачення

Попри згоду на діалог, ситуація на місцях залишається напруженою:

  • Сили STC заблокували основні шляхи до Адена з північних напрямків.
    • Сепаратисти звинуватили урядові війська та ісламістські угруповання (зокрема партію "Іслах") в атаках на цивільну інфраструктуру.
      • ОАЕ висловили "глибоку занепокоєність" ескалацією та закликали сторони до стриманості.

        У Південній перехідній раді ініціативу Саудівської Аравії назвали "справжньою можливістю для серйозного діалогу", який може гарантувати захист "прагнень народу півдня".

        Геополітичне значення

        Конфлікт у Ємені має критичне значення для світової стабільності, оскільки країна розташована вздовж протоки Баб-ель-Мандеб. Це життєво важливий морський шлях для транспортування нафти та товарів між Азією та Європою. Розкол усередині коаліції Саудівської Аравії та ОАЕ лише ускладнює протистояння з проіранськими хуситами, які контролюють північ країни.

        Єменський Хадрамут оголосив "мирну операцію" з повернення військових об’єктів на тлі загострення в країні02.01.26, 11:44 • 4032 перегляди

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
