Південні сепаратисти Ємену погодилися на діалог із Саудівською Аравією після втрати ключових позицій
Перехідна рада Ємену погодилася на переговори із Саудівською Аравією після втрати східного порту Мукалла. Це сталося на тлі військових успіхів уряду Ємену та послаблення позицій сепаратистів.
Південна перехідна рада (STC) Ємену в суботу офіційно привітала заклик Саудівської Аравії до переговорів. Це стало першим сигналом до можливого зниження напруженості у публічному протистоянні між Ер-Ріядом та ОАЕ, які підтримують різні сторони конфлікту в межах коаліції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Заява сепаратистів пролунала на тлі значних військових успіхів міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Урядовим силам вдалося відбити у STC стратегічно важливий східний порт Мукалла – столицю провінції Хадрамаут, яку сепаратисти контролювали з минулого місяця.
Втрата контролю над багатим на ресурси Хадрамаутом суттєво послабила позиції STC та поставила під сумнів їхні плани щодо проведення референдуму про незалежність півдня протягом найближчих двох років.
Позиції сторін та звинувачення
Попри згоду на діалог, ситуація на місцях залишається напруженою:
- Сили STC заблокували основні шляхи до Адена з північних напрямків.
- Сепаратисти звинуватили урядові війська та ісламістські угруповання (зокрема партію "Іслах") в атаках на цивільну інфраструктуру.
- ОАЕ висловили "глибоку занепокоєність" ескалацією та закликали сторони до стриманості.
У Південній перехідній раді ініціативу Саудівської Аравії назвали "справжньою можливістю для серйозного діалогу", який може гарантувати захист "прагнень народу півдня".
Геополітичне значення
Конфлікт у Ємені має критичне значення для світової стабільності, оскільки країна розташована вздовж протоки Баб-ель-Мандеб. Це життєво важливий морський шлях для транспортування нафти та товарів між Азією та Європою. Розкол усередині коаліції Саудівської Аравії та ОАЕ лише ускладнює протистояння з проіранськими хуситами, які контролюють північ країни.
