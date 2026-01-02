$42.170.18
Єменський Хадрамут оголосив "мирну операцію" з повернення військових об’єктів на тлі загострення в країні

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Губернатор єменської провінції Хадрамут, яку підтримує Саудівська Аравія, заявив про початок операції з повернення позицій на півдні країни.

Єменський Хадрамут оголосив "мирну операцію" з повернення військових об’єктів на тлі загострення в країні

Підтримуваний Саудівською Аравією губернатор єменської провінції Хадрамут заявив про початок "мирної операції" з повернення військових позицій, які контролює Південна перехідна рада, що має підтримку ОАЕ. Водночас він наголосив, що ці дії не є оголошенням війни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Уряд Ємену, який підтримується Саудівською Аравією, заявив у п'ятницю, що призначив губернатора Хадрамута Салема Ахмеда Саїда аль-Хунбаші загальним командуванням силами "Щита батьківщини" у східній провінції, надавши йому повну військову, безпекову та адміністративну владу, що, за його словами, є кроком для відновлення безпеки та порядку. У повідомленні йдеться, що операція спрямована лише на військові об'єкти та "не є оголошенням війни

- йдеться в публікації.

Ці події стали черговою ескалацією на тлі розколу між Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, які з грудня підтримують протиборчі сторони в Ємені.

Впродовж кількох тижнів і до вчорашнього дня Королівство намагалося докласти всіх зусиль разом із Південною перехідною радою, щоб припинити ескалацію, але зіткнулося з постійним відторгненням і впертістю з боку Айдаруса аль-Зубайді

- заявив посол Саудівської Аравії Мохаммед аль-Джабер.

За його словами, саме аль-Зубайді видав директиви про закриття повітряного руху в аеропорту. Водночас контрольоване STC Міністерство транспорту звинуватило Саудівську Аравію у введенні повітряної блокади та заявило, що Ер-Ріяд вимагає здійснювати всі рейси через свою територію для додаткових перевірок.

Нагадаємо

Сепаратисти на півдні Ємену звинуватили Саудівську Аравію в авіаударах по їхніх силах у Хадрамауті після попередження про виведення військ. Це загострює ситуацію в країні та ставить під загрозу коаліцію, що бореться з хуситами.

Також повідомлялось про те, що міжнародний аеропорт Адена - головні повітряні ворота Ємену - призупинив роботу через суперечку між Саудівською Аравією та ОАЕ щодо обмежень на рейси. Це сталося на тлі найбільшої за десятиліття кризи у відносинах між Ер-Ріядом та Абу-Дабі.

Алла Кіосак

