Йеменский Хадрамаут объявил «мирную операцию» по возвращению военных объектов на фоне обострения в стране

Поддерживаемый Саудовской Аравией губернатор йеменской провинции Хадрамаут заявил о начале "мирной операции" по возвращению военных позиций, которые контролирует Южный переходный совет, имеющий поддержку ОАЭ. В то же время он подчеркнул, что эти действия не являются объявлением войны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, заявило в пятницу, что назначило губернатора Хадрамаута Салема Ахмеда Саида аль-Хунбаши общим командованием силами "Щита отечества" в восточной провинции, предоставив ему полную военную, безопасностную и административную власть, что, по его словам, является шагом для восстановления безопасности и порядка. В сообщении говорится, что операция направлена только на военные объекты и "не является объявлением войны - говорится в публикации.

Эти события стали очередной эскалацией на фоне раскола между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые с декабря поддерживают противоборствующие стороны в Йемене.

В течение нескольких недель и до вчерашнего дня Королевство пыталось приложить все усилия вместе с Южным переходным советом, чтобы прекратить эскалацию, но столкнулось с постоянным отторжением и упрямством со стороны Айдаруса аль-Зубайди - заявил посол Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джабер.

По его словам, именно аль-Зубайди издал директивы о закрытии воздушного движения в аэропорту. В то же время контролируемое STC Министерство транспорта обвинило Саудовскую Аравию во введении воздушной блокады и заявило, что Эр-Рияд требует осуществлять все рейсы через свою территорию для дополнительных проверок.

Напомним

Сепаратисты на юге Йемена обвинили Саудовскую Аравию в авиаударах по их силам в Хадрамауте после предупреждения о выводе войск. Это обостряет ситуацию в стране и ставит под угрозу коалицию, борющуюся с хуситами.

Также сообщалось о том, что международный аэропорт Адена - главные воздушные ворота Йемена - приостановил работу из-за спора между Саудовской Аравией и ОАЭ относительно ограничений на рейсы. Это произошло на фоне крупнейшего за десятилетие кризиса в отношениях между Эр-Риядом и Абу-Даби.