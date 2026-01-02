Йеменский Хадрамаут объявил «мирную операцию» по возвращению военных объектов на фоне обострения в стране

$42.170.18
49.550.24
ukenru
09:17 • 1048 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 2930 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 43707 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 69015 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 54627 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 52010 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 171276 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 167913 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56232 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46554 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
78%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 15065 просмотра
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ2 января, 02:37 • 5980 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 9884 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос04:31 • 4892 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 11863 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 2242 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 32502 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 50244 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 171275 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 95952 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Китай
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 30596 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 39313 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 39773 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 95950 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 38445 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Сериал

Йеменский Хадрамаут объявил «мирную операцию» по возвращению военных объектов на фоне обострения в стране

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Губернатор йеменской провинции Хадрамаут, которую поддерживает Саудовская Аравия, заявил о начале операции по возвращению позиций на юге страны.

Йеменский Хадрамаут объявил «мирную операцию» по возвращению военных объектов на фоне обострения в стране

Поддерживаемый Саудовской Аравией губернатор йеменской провинции Хадрамаут заявил о начале "мирной операции" по возвращению военных позиций, которые контролирует Южный переходный совет, имеющий поддержку ОАЭ. В то же время он подчеркнул, что эти действия не являются объявлением войны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, заявило в пятницу, что назначило губернатора Хадрамаута Салема Ахмеда Саида аль-Хунбаши общим командованием силами "Щита отечества" в восточной провинции, предоставив ему полную военную, безопасностную и административную власть, что, по его словам, является шагом для восстановления безопасности и порядка. В сообщении говорится, что операция направлена только на военные объекты и "не является объявлением войны

- говорится в публикации.

Эти события стали очередной эскалацией на фоне раскола между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые с декабря поддерживают противоборствующие стороны в Йемене.

В течение нескольких недель и до вчерашнего дня Королевство пыталось приложить все усилия вместе с Южным переходным советом, чтобы прекратить эскалацию, но столкнулось с постоянным отторжением и упрямством со стороны Айдаруса аль-Зубайди

- заявил посол Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джабер.

По его словам, именно аль-Зубайди издал директивы о закрытии воздушного движения в аэропорту. В то же время контролируемое STC Министерство транспорта обвинило Саудовскую Аравию во введении воздушной блокады и заявило, что Эр-Рияд требует осуществлять все рейсы через свою территорию для дополнительных проверок.

Напомним

Сепаратисты на юге Йемена обвинили Саудовскую Аравию в авиаударах по их силам в Хадрамауте после предупреждения о выводе войск. Это обостряет ситуацию в стране и ставит под угрозу коалицию, борющуюся с хуситами.

Также сообщалось о том, что международный аэропорт Адена - главные воздушные ворота Йемена - приостановил работу из-за спора между Саудовской Аравией и ОАЭ относительно ограничений на рейсы. Это произошло на фоне крупнейшего за десятилетие кризиса в отношениях между Эр-Риядом и Абу-Даби.

Алла Киосак

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Йемен