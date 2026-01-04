$42.170.00
Южные сепаратисты Йемена согласились на диалог с Саудовской Аравией после потери ключевых позиций

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Переходный совет Йемена согласился на переговоры с Саудовской Аравией после потери восточного порта Мукалла. Это произошло на фоне военных успехов правительства Йемена и ослабления позиций сепаратистов.

Южные сепаратисты Йемена согласились на диалог с Саудовской Аравией после потери ключевых позиций

Южный переходный совет (STC) Йемена в субботу официально приветствовал призыв Саудовской Аравии к переговорам. Это стало первым сигналом к возможному снижению напряженности в публичном противостоянии между Эр-Риядом и ОАЭ, которые поддерживают разные стороны конфликта в рамках коалиции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявление сепаратистов прозвучало на фоне значительных военных успехов международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия. Правительственным силам удалось отбить у STC стратегически важный восточный порт Мукалла – столицу провинции Хадрамаут, которую сепаратисты контролировали с прошлого месяца.

Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ02.01.26, 04:37 • 13422 просмотра

Потеря контроля над богатым ресурсами Хадрамаутом существенно ослабила позиции STC и поставила под сомнение их планы по проведению референдума о независимости юга в течение ближайших двух лет.

Позиции сторон и обвинения

Несмотря на согласие на диалог, ситуация на местах остается напряженной:

  • Силы STC заблокировали основные пути в Аден с северных направлений.
    • Сепаратисты обвинили правительственные войска и исламистские группировки (в частности партию "Ислах") в атаках на гражданскую инфраструктуру.
      • ОАЭ выразили "глубокую обеспокоенность" эскалацией и призвали стороны к сдержанности.

        В Южном переходном совете инициативу Саудовской Аравии назвали "настоящей возможностью для серьезного диалога", который может гарантировать защиту "стремлений народа юга".

        Геополитическое значение

        Конфликт в Йемене имеет критическое значение для мировой стабильности, поскольку страна расположена вдоль пролива Баб-эль-Мандеб. Это жизненно важный морской путь для транспортировки нефти и товаров между Азией и Европой. Раскол внутри коалиции Саудовской Аравии и ОАЭ лишь усложняет противостояние с проиранскими хуситами, которые контролируют север страны.

        Йеменский Хадрамаут объявил «мирную операцию» по возвращению военных объектов на фоне обострения в стране02.01.26, 11:44 • 4032 просмотра

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Столкновения
        «Коалиция желающих»
        Reuters
        Эр-Рияд
        Азия
        Саудовская Аравия
        Европа
        Объединенные Арабские Эмираты
        Йемен