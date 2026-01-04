Южные сепаратисты Йемена согласились на диалог с Саудовской Аравией после потери ключевых позиций
Переходный совет Йемена согласился на переговоры с Саудовской Аравией после потери восточного порта Мукалла. Это произошло на фоне военных успехов правительства Йемена и ослабления позиций сепаратистов.
Южный переходный совет (STC) Йемена в субботу официально приветствовал призыв Саудовской Аравии к переговорам. Это стало первым сигналом к возможному снижению напряженности в публичном противостоянии между Эр-Риядом и ОАЭ, которые поддерживают разные стороны конфликта в рамках коалиции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Заявление сепаратистов прозвучало на фоне значительных военных успехов международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия. Правительственным силам удалось отбить у STC стратегически важный восточный порт Мукалла – столицу провинции Хадрамаут, которую сепаратисты контролировали с прошлого месяца.
Потеря контроля над богатым ресурсами Хадрамаутом существенно ослабила позиции STC и поставила под сомнение их планы по проведению референдума о независимости юга в течение ближайших двух лет.
Позиции сторон и обвинения
Несмотря на согласие на диалог, ситуация на местах остается напряженной:
- Силы STC заблокировали основные пути в Аден с северных направлений.
- Сепаратисты обвинили правительственные войска и исламистские группировки (в частности партию "Ислах") в атаках на гражданскую инфраструктуру.
- ОАЭ выразили "глубокую обеспокоенность" эскалацией и призвали стороны к сдержанности.
В Южном переходном совете инициативу Саудовской Аравии назвали "настоящей возможностью для серьезного диалога", который может гарантировать защиту "стремлений народа юга".
Геополитическое значение
Конфликт в Йемене имеет критическое значение для мировой стабильности, поскольку страна расположена вдоль пролива Баб-эль-Мандеб. Это жизненно важный морской путь для транспортировки нефти и товаров между Азией и Европой. Раскол внутри коалиции Саудовской Аравии и ОАЭ лишь усложняет противостояние с проиранскими хуситами, которые контролируют север страны.
