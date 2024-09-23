Після вступу до ЄС в Україні запрацює інститут ділової репутації - нардеп

Інститут ділової репутації буде змушений запрацювати в Україні після нашої інтеграції в систему правил Європейського Союзу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

У будь-якій державі перехідного періоду між тоталітаризмом (який ми мали за часів СРСР та частково за часів Януковича) та демократією інститут репутації не працює. Бо країна живе короткими термінами планування від виборів до виборів. Незаможне суспільство, переймаючись виживанням, а не плануванням розвитку, має короткострокову політичну пам'ять. Тому політичні команди постійно міняють назви, склад, ідеологію - зазначив Юрчишин.

Як наслідок, за його словами, ділова репутація як довгострокові інвестиції працює лише у секторах, які мають певну тяглість, - журналістика, мистецтво, частково бізнес. Проте цей інститут не працює у випадку політиків чи чиновників.

"Зміни можуть відбутися тоді, коли ми ввійдемо в систему європейських правил (ЄС) і будемо змушені рахуватися з ними. Або це може відбутися еволюційним шляхом, але для цього треба більше часу і завершення війни", - підкреслив Юрчишин.

Додамо

Раніше УНН розповідав про один із яскравих прикладів, як один чиновник середньої ланки може шкодити репутації державного органу й іміджу всієї країни. Ідеться про директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зиму, проти якого відкрите кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Нагадаємо

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня визнав потерпілою співзасновницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку у цьому кримінальному провадженні. Адже, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Проте слідчі ДБР впродовж понад 4 місяців ігнорували вказане судове рішення і не вручили Юлії Сосєдці пам'ятку про права потерпілої. Замість цього Київська міська прокуратура передала справу Зими на розслідування в управління поліції Печерського району Києва. Юлія Сосєдка не виключає, що таким чином намагаються затягнути слідство по справі.