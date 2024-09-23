После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

Институт деловой репутации будет вынужден заработать в Украине после нашей интеграции в систему правил Европейского Союза. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В любом государстве переходного периода между тоталитаризмом (который мы имели во времена СССР и частично во времена Януковича) и демократией институт репутации не работает. Потому что страна живет короткими сроками планирования от выборов до выборов. Небагатое общество, занимаясь выживанием, а не планированием развития, имеет краткосрочную политическую память. Поэтому политические команды постоянно меняют названия, состав, идеологию - отметил Юрчишин.

Как следствие, по его словам, деловая репутация как долгосрочные инвестиции работает только в секторах, которые имеют определенную устойчивость, - журналистика, искусство, частично бизнес. Однако этот институт не работает в случае политиков или чиновников.

"Изменения могут произойти тогда, когда мы войдем в систему европейских правил (ЕС) и будем вынуждены считаться с ними. Или это может произойти эволюционным путем, но для этого надо больше времени и завершение войны", - подчеркнул Юрчишин.

Добавим

Ранее УНН рассказывал об одном из ярких примеров, как один чиновник среднего звена может вредить репутации государственного органа и имиджу всей страны. Речь идет о директоре юридического департамента Национального банка Украины Александре Зиме, против которого открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.