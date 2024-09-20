Репутаційні ризики в Нацбанку: як кейс головного юриста впливає на міжнародну співпрацю

Нещодавно Місія Міжнародного валютного фонду завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF). За оцінками деяких учасників, переговори були складними, адже міжнародні партнери ставлять перед Україною ряд жорстких умов, в тому числі й щодо наповнення бюджету. Проте не на останньому місці для міжнародних партнерів завжди була ділова репутація керівників ключових державних установ, таких як Національний банк України. Експерти зазначають, що головний юрист Нацбанку Олександр Зима, є фігурою, чия репутація викликає питання у партнерів України, адже саме він погоджує рішення регулятора з юридичної точки зору, пише УНН.

Раніше ДБР підтвердило, що розслідує кримінальне провадження за ймовірне зловживання службовим положенням головним юристом НБУ Зимою. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня визнав потерпілою співзасновницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку у цьому кримінальному провадженні. Адже, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Проте слідчі ДБР впродовж понад 4 місяців ігнорували вказане судове рішення і не вручили Юлії Сосєдці памʼятку про права потерпілої. Замість цього Київська міська прокуратура передала справу Зими на розслідування в управління поліції Печерського району Києва. Юлія Сосєдка не виключає, що таким чином намагаються затягнути слідство по справі.

Подібні репутаційні ризики негативно впливають на сприйняття керівництва НБУ, оскільки міжнародні партнери приділяють велику увагу не лише економічним показникам, але й дотриманню стандартів доброчесності та етики. Адже партнери, на кшталт МВФ, очікують від української сторони повного дотримання міжнародних стандартів, особливо в умовах постійних реформ та необхідності продовження фінансової підтримки.

Не виключено, що негативна репутація головного юриста Нацбанку створює додаткові бар'єри у переговорах українського регулятора з міжнародними кредиторами та партнерами. Як відомо, питання доброчесності є ключовим фактором для таких інституцій, як МВФ та Світовий банк. Вони не тільки оцінюють економічні показники, але й враховують прозорість та законність діяльності керівництва організації.

Більше того, окрім юридичного департаменту НБУ Зима ще й очолює адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка звільняє і призначає керівництво Фонду. Прозора діяльність цього органу завжди викликала особливий інтерес у іноземних партнерів України, адже відіграє не останню роль у функціонуванні банківського сектору. А наявність скандалу, пов'язаного з можливими зловживаннями чиновника, може викликати побоювання щодо стабільності та надійності банківської системи України. Це може призвести в тому числі до затримок у наданні фінансової допомоги або висування додаткових умов під час переговорів.

Експерти вказують на те, що для покращення іміджу НБУ на міжнародній арені необхідно розв'язати питання щодо кадрових призначень. У випадку Олександра Зими, вирішенням ситуації могло б стати його відсторонення або заміна на фігуру з більш позитивною репутацією, що дозволить відновити довіру міжнародних партнерів. Адже його особиста ділова репутація у цьому випадку негативно впливає на імідж всього Нацбанку.

НБУ та Уряд України варто приділяти особливу увагу тому, щоб посадовці відповідали найвищим стандартам професійної етики та прозорості. В іншому випадку, це може негативно вплинути не лише на переговори, але й на загальну підтримку реформ, необхідних для стабілізації економіки України. Вчасне реагування та кадрові зміни можуть допомогти відновити довіру партнерів і сприяти успішній реалізації реформ, що наразі є критично важливими для України.