Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Недавно Миссия Международного валютного фонда завершила пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF). По оценкам некоторых участников, переговоры были сложными, ведь международные партнеры ставят перед Украиной ряд жестких условий, в том числе и по наполнению бюджета. Однако не на последнем месте для международных партнеров всегда была деловая репутация руководителей ключевых государственных учреждений, таких как Национальный банк Украины. Эксперты отмечают, что главный юрист Нацбанка Александр Зима, является фигурой, чья репутация вызывает вопросы у партнеров Украины, ведь именно он согласовывает решения регулятора с юридической точки зрения, пишет УНН.

Ранее ГБР подтвердило, что расследует уголовное производство за вероятное злоупотребление служебным положением главным юристом НБУ Зимой. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.

Подобные репутационные риски негативно влияют на восприятие руководства НБУ, поскольку международные партнеры уделяют большое внимание не только экономическим показателям, но и соблюдению стандартов добропорядочности и этики. Ведь партнеры, вроде МВФ, ожидают от украинской стороны полного соблюдения международных стандартов, особенно в условиях постоянных реформ и необходимости продолжения финансовой поддержки.

Не исключено, что негативная репутация главного юриста Нацбанка создает дополнительные барьеры в переговорах украинского регулятора с международными кредиторами и партнерами. Как известно, вопрос добропорядочности является ключевым фактором для таких институтов, как МВФ и Всемирный банк. Они не только оценивают экономические показатели, но и учитывают прозрачность и законность деятельности руководства организации.

Более того, кроме юридического департамента НБУ Зима еще и возглавляет административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который увольняет и назначает руководство Фонда. Прозрачная деятельность этого органа всегда вызывала особый интерес у иностранных партнеров Украины, ведь играет не последнюю роль в функционировании банковского сектора. А наличие скандала, связанного с возможными злоупотреблениями чиновника, может вызвать опасения относительно стабильности и надежности банковской системы Украины. Это может привести в том числе к задержкам в предоставлении финансовой помощи или выдвижению дополнительных условий во время переговоров.

Эксперты указывают на то, что для улучшения имиджа НБУ на международной арене необходимо решить вопрос о кадровых назначениях. В случае Александра Зимы, решением ситуации могло бы стать его отстранение или замена на фигуру с более положительной репутацией, что позволит восстановить доверие международных партнеров. Ведь его личная деловая репутация в этом случае негативно влияет на имидж всего Нацбанка.

НБУ и Правительству Украины следует уделять особое внимание тому, чтобы чиновники соответствовали самым высоким стандартам профессиональной этики и прозрачности. В противном случае, это может негативно повлиять не только на переговоры, но и на общую поддержку реформ, необходимых для стабилизации экономики Украины. Своевременное реагирование и кадровые изменения могут помочь восстановить доверие партнеров и способствовать успешной реализации реформ, которые сейчас являются критически важными для Украины.