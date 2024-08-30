Головний юрист НБУ з "підмоченою" репутацією кидає тінь на роботу всього регулятора - експерт

Наявність кримінальної справи проти головного юриста Національного банку України Олександра Зими кидає тінь на роботу всього регулятора. В країнах Заходу такий чиновник уже покинув би свою посаду. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Віктор Бобіренко.

Контекст

ДБР підтвердило, що розслідує кримінальне провадження за ймовірне зловживання службовим положенням директором юридичного департаменту НБУ Олександром Зимою. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Віктор Бобіренко зазначає, що у країнах, де розвинений інститут ділової репутації, чиновник на кшталт Зими уже б покинув свою посаду, адже справа проти нього кидає тінь на роботу державної установи. Проте, за його словами, в Україні інститут реноме чиновників не розвинений.

Мала б (репутація Зими – ред.) кидати тінь, звісно, на всю установу. В західному уряді політики ідуть у відставку, щоб не кидати тінь на партію, уряд тощо. Хоч на місцевому хоч на центральному рівні. А у нас, так як немає інституту особистої політичної репутації - немає і інституту (ділової репутації – ред.) на рівні інституції. Ну подумаєш, поганий прокурор, хабарник, кидає тінь на всю прокуратуру, інші такі самі. Не працює це у нас і це найбільша проблема, на жаль, - зазначив Бобіренко.

Політолог додав, що відсутність робочого інституту ділової репутації гальмує розвиток України. Якби він був на достатньому рівні, то відбувалися б кадрові ротації і недоброчесні політики та чиновники б відсіювались. "Бо репутація – це ресурс, такий самий важливий, як, наприклад, стратегічне мислення, вміння підбирати кадри. Репутація не менш важлива", - уточнив Бобіренко.

Пояснюючи важливість реноме, експерт провів аналогію з тим, як люди обирають лікаря чи перукаря.

Ми ж підемо апендицит вирізати до лікаря, про якого гарна репутація, а не навпаки. Або в перукарню - ми ідемо до спеціаліста, якому довіряємо і, в якого репутація гарна. Але повністю у нас відсутній інститут репутації в політиці. І тому можна перебігати з партії в партію, як модно зараз говорити – перевзуватися, і нічого за це не буде, бо інститут репутації не працює. Вважається, що всі політики слабенькі, але ми голосуємо за одних і тих самих, по принципу: він уже накрався, може більше не буде, проголосуємо за нього, - зазначив Бобіренко.

Нагадаємо

У квітні цього року Шевченківський районний суд Києва визнав потерпілою співзасновницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку у цьому кримінальному провадженні. Адже, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд. Проте слідчі ДБР досі не виконали ухвалу суду й не вручили Юлії Сосєдці памʼятку про права та обовʼязки потерпілого.