Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Наличие уголовного дела против главного юриста Национального банка Украины Александра Зимы бросает тень на работу всего регулятора. В странах Запада такой чиновник уже покинул бы свою должность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

Контекст

ГБР подтвердило, что расследует уголовное производство за вероятное злоупотребление служебным положением директором юридического департамента НБУ Александром Зимой. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Виктор Бобиренко отмечает, что в странах, где развит институт деловой репутации, чиновник вроде Зимы уже бы покинул свою должность, ведь дело против него бросает тень на работу государственного учреждения. Однако, по его словам, в Украине институт реноме чиновников не развит.

Должна была бы (репутация Зимы - ред.) бросать тень, конечно, на все учреждение. В западном правительстве политики уходят в отставку, чтобы не бросать тень на партию, правительство и тому подобное. Хоть на местном хоть на центральном уровне. А у нас, так как нет института личной политической репутации - нет и института (деловой репутации - ред.) на уровне института. Ну подумаешь, плохой прокурор, взяточник, бросает тень на всю прокуратуру, другие такие же. Не работает это у нас и это самая большая проблема, к сожалению, - отметил Бобиренко.

Политолог добавил, что отсутствие рабочего института деловой репутации тормозит развитие Украины. Если бы он был на достаточном уровне, то происходили бы кадровые ротации и недобропорядочные политики и чиновники бы отсеивались. "Потому что репутация - это ресурс, такой же важный, как, например, стратегическое мышление, умение подбирать кадры. Репутация не менее важна", - уточнил Бобиренко.

Объясняя важность реноме, эксперт провел аналогию с тем, как люди выбирают врача или парикмахера.

Мы же пойдем аппендицит вырезать к врачу, о котором хорошая репутация, а не наоборот. Или в парикмахерскую - мы идем к специалисту, которому доверяем и, у которого репутация хорошая. Но полностью у нас отсутствует институт репутации в политике. И поэтому можно перебегать из партии в партию, как модно сейчас говорить - переобуваться, и ничего за это не будет, потому что институт репутации не работает. Считается, что все политики слабенькие, но мы голосуем за одних и тех же, по принципу: он уже наворовался, может больше не будет, проголосуем за него, - отметил Бобиренко.

Напомним,

В апреле этого года Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. Однако следователи ГБР до сих пор не выполнили решение суда и не вручили Юлии Соседке памятку о правах и обязанностях потерпевшего.