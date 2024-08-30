Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США и Китай не согласовали план переговоров по завершению войны в Украине

США и Китай не согласовали план переговоров по завершению войны в Украине

  •  100926 просмотра
Lockheed Martin и Raytheon получили $1,3 млрд на Javelin для США и Украины

Lockheed Martin и Raytheon получили $1,3 млрд на Javelin для США и Украины

  •  81451 просмотра
Верховный суд Бразилии заблокировал учетные записи Илона Маска в Starlink

Верховный суд Бразилии заблокировал учетные записи Илона Маска в Starlink

  •  93053 просмотра
Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

  •  101930 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  59790 просмотра
публикации
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  74236 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  76552 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  115047 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  116947 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  122856 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  33319 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

  •  59570 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  106204 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  93906 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  92514 просмотра
Актуальное
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 08:58  •  15711 просмотра

Read in English

Главный юрист НБУ Александр Зима фигурирует в уголовном деле, что бросает тень на весь регулятор. Эксперт считает, что в западных странах такой чиновник уже ушел бы в отставку.

Наличие уголовного дела против главного юриста Национального банка Украины Александра Зимы бросает тень на работу всего регулятора. В странах Запада такой чиновник уже покинул бы свою должность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

Контекст

ГБР подтвердило, что расследует уголовное производство за вероятное злоупотребление служебным положением директором юридического департамента НБУ Александром Зимой. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Виктор Бобиренко отмечает, что в странах, где развит институт деловой репутации, чиновник вроде Зимы уже бы покинул свою должность, ведь дело против него бросает тень на работу государственного учреждения. Однако, по его словам, в Украине институт реноме чиновников не развит.

Должна была бы (репутация Зимы - ред.) бросать тень, конечно, на все учреждение. В западном правительстве политики уходят в отставку, чтобы не бросать тень на партию, правительство и тому подобное. Хоть на местном хоть на центральном уровне. А у нас, так как нет института личной политической репутации - нет и института (деловой репутации - ред.) на уровне института. Ну подумаешь, плохой прокурор, взяточник, бросает тень на всю прокуратуру, другие такие же. Не работает это у нас и это самая большая проблема, к сожалению,

- отметил Бобиренко.

Политолог добавил, что отсутствие рабочего института деловой репутации тормозит развитие Украины. Если бы он был на достаточном уровне, то происходили бы кадровые ротации и недобропорядочные политики и чиновники бы отсеивались. "Потому что репутация - это ресурс, такой же важный, как, например, стратегическое мышление, умение подбирать кадры. Репутация не менее важна", - уточнил Бобиренко.

Объясняя важность реноме, эксперт провел аналогию с тем, как люди выбирают врача или парикмахера.

Мы же пойдем аппендицит вырезать к врачу, о котором хорошая репутация, а не наоборот. Или в парикмахерскую - мы идем к специалисту, которому доверяем и, у которого репутация хорошая. Но полностью у нас отсутствует институт репутации в политике. И поэтому можно перебегать из партии в партию, как модно сейчас говорить - переобуваться, и ничего за это не будет, потому что институт репутации не работает. Считается, что все политики слабенькие, но мы голосуем за одних и тех же, по принципу: он уже наворовался, может больше не будет, проголосуем за него,

- отметил Бобиренко.

Напомним,

В апреле этого года Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. Однако следователи ГБР до сих пор не выполнили решение суда и не вручили Юлии Соседке памятку о правах и обязанностях потерпевшего.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  15681 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  17023 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  35155 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  74236 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  76552 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  82324 просмотра

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль
  •  80116 просмотра

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль

Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
  •  93088 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
  •  98739 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксклюзив
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
29 августа 2024, 09:40  •  77771 просмотра

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Популярные

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  59790 просмотра
Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

  •  101930 просмотра
Верховный суд Бразилии заблокировал учетные записи Илона Маска в Starlink

Верховный суд Бразилии заблокировал учетные записи Илона Маска в Starlink

  •  93053 просмотра
Lockheed Martin и Raytheon получили $1,3 млрд на Javelin для США и Украины

Lockheed Martin и Raytheon получили $1,3 млрд на Javelin для США и Украины

  •  81451 просмотра
США и Китай не согласовали план переговоров по завершению войны в Украине

США и Китай не согласовали план переговоров по завершению войны в Украине

  •  100926 просмотра

Публикации

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  74236 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  76552 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  115047 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  116947 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  122856 просмотра

Война

В Сумах под завалами нашли тело второй жертвы авиаудара рф

В Сумах под завалами нашли тело второй жертвы авиаудара рф

  •  77 просмотра
Нефтебазы в ростовской области рф продолжают гореть: появились новые кадры и спутниковые снимки

Нефтебазы в ростовской области рф продолжают гореть: появились новые кадры и спутниковые снимки

  •  3944 просмотра
Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму - "АТЕШ"

Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму - "АТЕШ"

  •  4330 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  7044 просмотра
Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

  •  13062 просмотра

политика

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  7044 просмотра
Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

  •  13062 просмотра
ЕС планирует обсудить расширение обучения украинских военных - Боррель

ЕС планирует обсудить расширение обучения украинских военных - Боррель

  •  11241 просмотра
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
Эксклюзив

  •  15614 просмотра
Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили военную помощь Украине

Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили военную помощь Украине

  •  10061 просмотра

Война

В Сумах под завалами нашли тело второй жертвы авиаудара рф

В Сумах под завалами нашли тело второй жертвы авиаудара рф

  •  77 просмотра
Нефтебазы в ростовской области рф продолжают гореть: появились новые кадры и спутниковые снимки

Нефтебазы в ростовской области рф продолжают гореть: появились новые кадры и спутниковые снимки

  •  3944 просмотра
Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму - "АТЕШ"

Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму - "АТЕШ"

  •  4330 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  7044 просмотра
Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

  •  13062 просмотра

политика

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  7044 просмотра
Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

  •  13062 просмотра
ЕС планирует обсудить расширение обучения украинских военных - Боррель

ЕС планирует обсудить расширение обучения украинских военных - Боррель

  •  11241 просмотра
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
Эксклюзив

  •  15614 просмотра
Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили военную помощь Украине

Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили военную помощь Украине

  •  10061 просмотра

Новости Бизнеса

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  4331 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  47232 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

28 августа 2024, 10:00  •  70225 просмотра

Экономика

Первый индустриальный парк в Украине получил 150 млн грн госфинансирования

Первый индустриальный парк в Украине получил 150 млн грн госфинансирования

  •  7206 просмотра
Аварийные отключения в Киеве и 16 областях, графики круглые сутки - Укрэнерго

Аварийные отключения в Киеве и 16 областях, графики круглые сутки - Укрэнерго

  •  19653 просмотра
Бельгия поможет восстанавливать Киевскую и Черниговскую области и планирует выделить 150 млн евро

Бельгия поможет восстанавливать Киевскую и Черниговскую области и планирует выделить 150 млн евро

  •  22319 просмотра
Делегации США предоставили данные о потребностях для защиты и восстановления в энергетике - Минэнерго

Делегации США предоставили данные о потребностях для защиты и восстановления в энергетике - Минэнерго

  •  24580 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  14527 просмотра

Киев

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  3324 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  14527 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  17430 просмотра
Спасатели вытащили мужчину из-под вагона метро в Киеве

Спасатели вытащили мужчину из-под вагона метро в Киеве

  •  23518 просмотра
В Киеве пассажир попал на пути метро «Университет» на пути метро «Университет»

В Киеве пассажир попал на пути метро «Университет» на пути метро «Университет»

  •  26749 просмотра