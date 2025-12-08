Підробив документи на "відрядження" і поїхав на відпочинок у Грецію: депутату з Дніпра повідомлено про підозру

Депутату Дніпровської міської ради повідомлено про підозру за підробку документів, щоб під виглядом службового відрядження у червні 2023 року виїхати за кордон і провести відпустку з сім’єю на острові Родос у Греції. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чинному депутату Дніпровської міської ради, який також очолює один із районів міської адміністрації та був обраний від політичної партії "ОПЗЖ". Йому інкримінують організацію внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України) - йдеться у повідомленні.

У період дії воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон виключно за наявності належним чином оформленого рішення про службове відрядження.

Слідством встановлено, що у червні 2023 року депутат вирішив виїхати за кордон у приватних справах. Для цього він організував фіктивне запрошення нібито для участі в конференції в Угорщині, якої фактично не існувало.

На підставі підроблених документів було підписано розпорядження міського голови про відрядження, що надало право на перетин державного кордону.

Фактично ж депутат разом із сім’єю з 27 червня по 13 липня 2023 року перебував на відпочинку на острові Родос у Греції, після чого повернувся в Україну.

