Підробив документи на "відрядження" і поїхав на відпочинок у Грецію: депутату з Дніпра повідомлено про підозру

Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
10:53 • 8416 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 5084 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
10:00 • 7578 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 9342 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 7994 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
08:10 • 19345 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11869 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23480 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
7 грудня, 16:33 • 36125 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД8 грудня, 03:09 • 3758 перегляди
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів8 грудня, 03:43 • 4628 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 20677 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo06:54 • 6736 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 9864 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:53 • 8312 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
08:10 • 19303 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 65131 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 74537 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 85864 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Лондон
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
08:10 • 19303 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 49378 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 59751 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 60643 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 74738 перегляди
Підробив документи на "відрядження" і поїхав на відпочинок у Грецію: депутату з Дніпра повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Депутату Дніпровської міськради повідомлено про підозру за підробку документів. Він виїхав за кордон під виглядом відрядження, щоб провести відпустку з сім'єю на острові Родос у Греції.

Підробив документи на "відрядження" і поїхав на відпочинок у Грецію: депутату з Дніпра повідомлено про підозру

Депутату Дніпровської міської ради повідомлено про підозру за підробку документів, щоб під виглядом службового відрядження у червні 2023 року виїхати за кордон і провести відпустку з сім’єю на острові Родос у Греції. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чинному депутату Дніпровської міської ради, який також очолює один із районів міської адміністрації та був обраний від політичної партії "ОПЗЖ". Йому інкримінують організацію внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України)

- йдеться у повідомленні.

У період дії воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон виключно за наявності належним чином оформленого рішення про службове відрядження.

Слідством встановлено, що у червні 2023 року депутат вирішив виїхати за кордон у приватних справах. Для цього він організував фіктивне запрошення нібито для участі в конференції в Угорщині, якої фактично не існувало.

На підставі підроблених документів було підписано розпорядження міського голови про відрядження, що надало право на перетин державного кордону.

Фактично ж депутат разом із сім’єю з 27 червня по 13 липня 2023 року перебував на відпочинку на острові Родос у Греції, після чого повернувся в Україну.

Поширював проросійські наративи та сприяв підривній діяльності рф: депутату від "ОПЗЖ" з Харкова лесику повідомили про підозру05.12.25, 12:55 • 3827 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Греція
Угорщина
Україна