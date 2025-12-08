$42.060.13
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Подделал документы на "командировку" и уехал на отдых в Грецию: депутату из Днепра сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Депутату Днепровского горсовета сообщено о подозрении за подделку документов. Он выехал за границу под видом командировки, чтобы провести отпуск с семьей на острове Родос в Греции.

Депутату Днепровского городского совета сообщено о подозрении за подделку документов, чтобы под видом служебной командировки в июне 2023 года выехать за границу и провести отпуск с семьей на острове Родос в Греции. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении действующему депутату Днепровского городского совета, который также возглавляет один из районов городской администрации и был избран от политической партии "ОПЗЖ". Ему инкриминируют организацию внесения заведомо ложных сведений в официальный документ и использование поддельного документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины)

- говорится в сообщении.

В период действия военного положения депутаты местных советов имеют право пересекать государственную границу исключительно при наличии надлежащим образом оформленного решения о служебной командировке.

Следствием установлено, что в июне 2023 года депутат решил выехать за границу по частным делам. Для этого он организовал фиктивное приглашение якобы для участия в конференции в Венгрии, которой фактически не существовало.

На основании поддельных документов было подписано распоряжение городского головы о командировке, что дало право на пересечение государственной границы.

Фактически же депутат вместе с семьей с 27 июня по 13 июля 2023 года находился на отдыхе на острове Родос в Греции, после чего вернулся в Украину.

Ольга Розгон

