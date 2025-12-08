Подделал документы на "командировку" и уехал на отдых в Грецию: депутату из Днепра сообщено о подозрении

Депутату Днепровского городского совета сообщено о подозрении за подделку документов, чтобы под видом служебной командировки в июне 2023 года выехать за границу и провести отпуск с семьей на острове Родос в Греции. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении действующему депутату Днепровского городского совета, который также возглавляет один из районов городской администрации и был избран от политической партии "ОПЗЖ". Ему инкриминируют организацию внесения заведомо ложных сведений в официальный документ и использование поддельного документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины) - говорится в сообщении.

В период действия военного положения депутаты местных советов имеют право пересекать государственную границу исключительно при наличии надлежащим образом оформленного решения о служебной командировке.

Следствием установлено, что в июне 2023 года депутат решил выехать за границу по частным делам. Для этого он организовал фиктивное приглашение якобы для участия в конференции в Венгрии, которой фактически не существовало.

На основании поддельных документов было подписано распоряжение городского головы о командировке, что дало право на пересечение государственной границы.

Фактически же депутат вместе с семьей с 27 июня по 13 июля 2023 года находился на отдыхе на острове Родос в Греции, после чего вернулся в Украину.

