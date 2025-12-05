$42.180.02
Распространял пророссийские нарративы и способствовал подрывной деятельности рф: депутату от "ОПЗЖ" из Харькова лесику сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Депутату Харьковского горсовета сообщили о подозрении в государственной измене и умышленном непредставлении ежегодных деклараций. По данным следствия, в 2021–2024 годах депутат распространял пророссийские нарративы и способствовал подрывной деятельности рф.

Распространял пророссийские нарративы и способствовал подрывной деятельности рф: депутату от "ОПЗЖ" из Харькова лесику сообщили о подозрении
Фото: Харьковский городской совет

Депутату Харьковского горсовета сообщено о подозрении в государственной измене и умышленном непредставлении ежегодных деклараций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Имени подозреваемого правоохранители не называют - в то же время, по данным аналитического движения "Честно", речь идет об андрее лесике, депутате от запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" (ОПЗЖ). Одним из лидеров этой политсилы был виктор медведчук, кум российского диктатора владимира путина.

По данным следствия, в 2021–2024 годах депутат, используя свой авторитет и влияние в регионе, распространял публичные пророссийские нарративы. Следователи считают, что такими действиями он способствовал подрывной деятельности РФ, а также ослаблял украинский суверенитет, территориальную целостность и информационную безопасность.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора депутату Харьковского городского совета VIII созыва сообщено о подозрении в государственной измене и умышленном непредставлении деклараций (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 Уголовного кодекса Украины)

- говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что депутат, будучи должностным лицом и субъектом декларирования, умышленно не подал ежегодные декларации за несколько лет подряд.

К тому же в 2023 году подозреваемый выехал в рф, где сейчас скрывается от правосудия.

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении и.о. директора госпредприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)" за вымогательство 10% откатов. Он получил 600 тысяч гривен за контракт на 6 млн гривен на изготовление продукции заключенными.

Алла Киосак

